İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. N'Golo Kante'nin ağrıları nedeniyle riske edilmemesinin ardından ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, yaptığı kritik hatalarla takımını zor durumda bıraktı.

İKİ GOLDE HATASI VAR, BİR DE PENALTI YAPTIRDI

Aston Villa karşısında istediği performansı ortaya koyamayan İsmail Yüksek, rakibin bulduğu iki golde yaptığı hatalarla dikkat çekti. Milli futbolcu, ayrıca bir penaltıya sebebiyet vererek takımının işini daha da zorlaştırdı.

64 KEZ TOPLA BULUŞTU

Karşılaşmada 64 kez topla buluşan İsmail Yüksek, 40 isabetli pas yaptı. Orta sahada beklenen katkıyı sağlayamayan futbolcu, yaptığı hatalarla ön plana çıktı.

69. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada oyuncu değişikliğine gitti. İsmail Yüksek kenara gelirken yerine Bartuğ Elmaz dahil oldu. Milli futbolcu, Aston Villa deplasmanında yaşadığı talihsiz anlarla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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Kaynak: Haberler.com