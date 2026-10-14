Haberler

İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında İsmail Yüksek, yaptığı hatalarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İki golde hatası bulunan ve bir de penaltıya sebebiyet veren milli futbolcu, 69. dakikada oyundan alındı.

  • Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya konuk olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İsmail Yüksek, ilk 11'de sahaya çıktı.
  • İsmail Yüksek, Aston Villa'nın bulduğu iki golde hata yaptı ve bir penaltıya sebebiyet verdi.
  • İsmail Yüksek, 64 kez topla buluştu ve 40 isabetli pas yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. N'Golo Kante'nin ağrıları nedeniyle riske edilmemesinin ardından ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, yaptığı kritik hatalarla takımını zor durumda bıraktı.

İKİ GOLDE HATASI VAR, BİR DE PENALTI YAPTIRDI

Aston Villa karşısında istediği performansı ortaya koyamayan İsmail Yüksek, rakibin bulduğu iki golde yaptığı hatalarla dikkat çekti. Milli futbolcu, ayrıca bir penaltıya sebebiyet vererek takımının işini daha da zorlaştırdı.

64 KEZ TOPLA BULUŞTU

Karşılaşmada 64 kez topla buluşan İsmail Yüksek, 40 isabetli pas yaptı. Orta sahada beklenen katkıyı sağlayamayan futbolcu, yaptığı hatalarla ön plana çıktı.

69. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada oyuncu değişikliğine gitti. İsmail Yüksek kenara gelirken yerine Bartuğ Elmaz dahil oldu. Milli futbolcu, Aston Villa deplasmanında yaşadığı talihsiz anlarla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

İlgili Haberler
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildiİsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi
Fenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3'ünde başrolde İsmail Kartal varFenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3'ünde başrolde İsmail Kartal var
Milan Skriniar: Utanç vericiydiMilan Skriniar: Utanç vericiydi
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'aFenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü

İstanbul'u vuran rekoru Vali Gül açıkladı: Cumhuriyet tarihinin...
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu

Azerbaycan Başmüftüsü, başörtüsü yasağını böyle savundu
Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor

Petrol kuyusu patladı, durdurulamıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNuri Türker:

boşver iso her şımarık Türk topçusu gibi vurdun nasıl olsa parayı ne gerek var bu saatten sonra dimi...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yel:

Oğuz mu ozan mı dışında alayı fos :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalparslanayhan66:

sadece ona yüklemek saçma

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Fenerbahçe bu akşam istanbul'da yağan yağmur gibi gol yedi şampiyonlar ligi Fenerbahçe'nin işi değil çok kötü oynadı geniş kablosuna rağmen takımda ruh yok bu ligde yansıyacak İsmail Kartal istifa

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Takımda oyundan düşeni çıkaracaktın saygı değer hoca

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da durakta köpek dehşeti! Kaçmak için yüksekten atlayan 11 yaşındaki çocuğun bacağı kırıldı

Köpek üzerlerine koştu! Kaçmak isteyen çocuk yüksekten atladı
Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

Gökyüzü aniden turuncuya büründü, on binlerce kişi hastanelik oldu
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca

Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin

MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Ucu kime kadar gidiyorsa...
Tasfiye edilecek yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti

Fon teklifi komisyondan geçti! 1 milyona kadar ara ödeme yapılacak
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Ocak gelmeden adım atmayan yandı
Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor

Sahildeki evler birer birer denize düşüyor! Kıyı şeridi yok oluyor