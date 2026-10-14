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Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı

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Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı Haber Videosunu İzle
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
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Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşması dış basında geniş yer buldu. İspanyol gazeteleri, Katalan ekibinin performansını övgü dolu sözlerle anlatırken Lamine Yamal'ın oyunu da manşetlere taşındı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
  • Barcelona, bu galibiyetle üst üste 10. kez kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kayıpsız performansını sürdürdü.
  • İspanyol basını, Lamine Yamal'ın performansını ve Barcelona'nın ikinci yarıdaki etkili oyununu öne çıkardı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşma, başta İspanya olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Barcelona'nın İstanbul'daki galibiyetini değerlendiren gazeteler, özellikle ikinci yarıdaki performansa ve Lamine Yamal'ın etkili oyununa dikkat çekti.

"TÜRK CEHENNEMİNDE MUHTEŞEM PERFORMANS"

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Barcelona'nın galibiyetini "Barcelona'dan Türk cehenneminde muhteşem bir performans" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Katalan ekibinin ilk yarının son bölümü ile ikinci yarının başlangıcında oyunun kontrolünü ele aldığı belirtilerek Barcelona'nın kaliteli bir futbol sergilediği vurgulandı.

MARCA: BİR PARTİDEN DİĞERİNE

Marca ise karşılaşmayı "Bir partiden diğerine" başlığıyla değerlendirdi. İspanyol gazetesi, Barcelona'nın hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Hansi Flick'in öğrencilerinin yakaladığı galibiyet serisine dikkat çekilen haberde, bu çıkışı hangi takımın durdurabileceği sorusu gündeme getirildi.

"BARCELONA İSTANBUL'U ELE GEÇİRDİ"

AS gazetesi, "Durdurulamaz Barcelona, İstanbul'u ele geçirdi" başlığını kullandı. Haberde, Barcelona'nın ikinci yarıdaki performansıyla geri dönüşe imza attığı ve üst üste 10. galibiyetine ulaştığı belirtildi. Lamine Yamal'ın üçüncü gol öncesinde yaptığı hareketin de övüldüğü değerlendirmede, Katalan ekibinin performansının RAMS Park'taki atmosferi etkilediği ifade edildi.

YAMAL'A ÖVGÜ YAĞDI

El Pais, Barcelona'nın 4-1'lik galibiyetinde Lamine Yamal'ın performansına dikkat çekerek genç futbolcunun göz kamaştırdığını yazdı. Cadena SER ise Barcelona'nın Yamal önderliğinde İstanbul'da futbol resitali sunduğunu belirtti. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport da Yamal'ın asistlerini ve çalımlarını öne çıkararak genç yıldızın Galatasaray karşısındaki galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı.

DÜNYA BASININDA DA GENİŞ YER BULDU

La Nacion, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışına dikkat çekerek üst üste 10 galibiyet ve 43 gol istatistiklerini öne çıkardı. İngiliz gazetesi The Sun, Barcelona'nın geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıdaki performansıyla galibiyete ulaştığını yazdı. Brezilya basınından UOL ise Katalan ekibinin Galatasaray galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki kayıpsız performansını sürdürdüğünü aktardı.

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Kaynak: Haberler.com
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