Ankara'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, evinin son halini gören kadın kriz geçirdi

Ankara'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, evinin son halini gören kadın kriz geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, evinin son halini gören kadın kriz geçirdi
Haber Videosu

Ankara'da dün akşam etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selin yarattığı hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Bir binanın duvarı yıkılırken sokakta park halindeki araçlar sel sularıyla sularıyla sürüklenerek bir noktada birikti. Duvarı yıkılan apartmanda çocuğuyla birlikte mahsur kalan ve itfaiyenin yardımıyla kurtarılan kadın, evinin son halini görünce sinir krizi geçirdi.

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Keçiören ilçesinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar sulara gömüldü. Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

BİNANIN DUVARI YIKILDI

Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta bir binanın duvarı yıkılırken, olayda bir kişi yaralandı. Yaşanan tahribat sabah saatlerinde dronla görüntülendi. Yıkılan duvarın yanı sıra çevredeki bazı binalarda da maddi hasar meydana geldi. Sokakta park halindeki araçlar sel sularıyla sürüklenerek bir noktada birikti.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

EVDE ÇOCUĞUYLA MAHSUR KALAN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Duvarı yıkılan Çağla apartmanında evde çocuğuyla birlikte mahsur kalan Asuman Paker, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Havanın aydınlanmasının ardından evinin son halini gören Paker ise sinir krizi geçirdi.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"CAM PATLADI, İÇERİYİ SU BASTI"

Yaşadığı durumun çok zor olduğunu söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Paker, "Burası benim evimdi. O sırada çocuğumla evdeydim. İşten gelmiştim. Birden patlama sesi duydum. Camlar patladı. İçeriyi su bastı, boyumuzu aştı. O an çok zor şeyler yaşadım" dedi.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Su basan dairede maddi hasar meydana gelirken, kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları ise devam ediyor.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

EKİPLER SEFERBER OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla mahsur kalan komşularını kurtarmaya çalışırken, tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın apartmandan vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. AFAD ekipleri, duvarı yıkılan binada mahsur kalan üç kişiyi kurtardı.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"İKİNCİ KATIN BALKONLARINA KADAR SULAR ÇIKMIŞTI"

Yaşanan afete ilişkin konuşan Murat Çakır, "Her yıl yaşanan bir olay. Bizim için sürpriz olmadı. Her yıl benzer olaylar yaşanıyor. Burası çukurda kaldığı için sular burada toplanıyor ve tahliye edilemiyor. Her taraf yıkıldı. Burada araçlar kalmıştı. İlk kez bu kadar suların yükseldiğini görüyorum. İkinci katın balkonlarına kadar çıkmıştı sular. Benim evimde hasar yok ama dün giriş yapamadım. Ablamda kalmak zorunda kaldım. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulur" dedi.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"2022'DEN BERİ SÜREKLİ AYNI OLAYLAR OLUYOR"

2011 yılından beri Keçiören'de yaşadığını belirten Sebahattin Erge, "Benim bir hasarım yok ama komşularım zor durumda kaldı. 2022'den beri sürekli aynı olaylar oluyor. Vatandaşlar mağdur oluyor. Ben son anda yetişip arabamı ve mallarımı kurtardım. Birinci katların tamamında hasar oluştu. Eşyaların hepsi zarar gördü. Birinin arabası kullanılamaz hale geldi. 4 yıl oldu devamlı böyle burası. Buraya gider yapılması lazım. Baştan buraya bina yapılmaması lazım. Burası eskiden dereymiş. Ev sahipleri bağırarak dışarıya çıktı. Buraya deprem sigortası yapmadılar. Biz geçen sene kendi paramızla yaptırdık. Belediye de duvar yapmadı buraya. Onu da kendi imkanımızla yaptık" ifadelerine yer verdi.

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor

Sınırımızdaki çatışmalar kontrolden çıktı! Ordu bölgeye konuşlanıyor
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı

YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü

12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu

Eşini aldatırken yakalanan CEO, sessizliğini bozdu
Hayrunnisa Gül'ün çantası, İngiltere kralıyla sohbeti gölgede bıraktı

Hayrunnisa Gül'ün çantası, kralla sohbeti gölgede bıraktı
Hayranının Acun Ilıcalı'ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...

Hayranının Acun'a seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları

YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte şampiyonlar
Aynı uçakta gelecekler! Süper Lig devinden çifte transfer

Aynı uçakta gelecekler! Süper Lig devinden çifte transfer
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı

Canı pahasına kamera karşısına geçti! Canlı yayında akıntıya kapıldı
'İnsani yardım' adı altında ölüm tuzağı! İsrail'in saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti

"İnsani yardım" adı altında ölüm tuzağı! 38 kişi hayatını kaybetti
Yok böyle bir ölüm şekli! Daha 19 yaşındaydı, son nefesini böyle verdi

Yok böyle bir ölüm şekli! Daha 19 yaşındaydı, son nefesini böyle verdi
Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor

Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor
Yok artık Nelsson! Taktığı şapkada yazana bakın

Şapkasında yazan ortalığı karıştırdı
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde

38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Sahilde güneşlenen kadın, iş makinesinin altında can verdi
Bodrum'da buz şoku: Türkiye güzeli tatilde hastanelik oldu

Bodrum'da buz şoku! Türkiye güzeli tatilde hastanelik oldu
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı

Milyonlar seçti, en güzel kadın unvanı Türk oyuncunun oldu
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti

Canımız kimlere emanet! İzleyip görün
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor

Gelen görüntüler korkunç! Kimini kentin girişine astılar kimini de...
Yer: Adana! 3'üncü kardeş doğdu, bu sayede bir nesil kurtuldu

3'üncü kardeş doğdu, bu sayede bir nesil kurtuldu
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Manchester United'dan Altay'ı yıkan karar

Altay'ı yıkan gelişme
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

Adıyaman'da sürprizli seçim! AK Parti ve YRP, CHP'nin adayına oy verdi
YKS sonuçları açıklandı

Milyonlarca adayın beklediği sınav sonuçları açıklandı
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı ameliyathanede bayıldı
Meclis'te 'Zeytinlik yasası' görüşmelerinde arbede çıktı

Meclis'te arbede çıktı! Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılık iddialarını boşa çıkardı

Ayrılık iddiaları rafa kalktı! Lübnan'da aşka geldiler
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı

Gece yarısı sürpriz açıklama: Anlaşma sağlandı
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar

Cezaevindeki CHP'li başkan için Adli Tıp'tan yeni karar
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti

Minik Serçe'den radikal değişim! Yeni imajıyla ilk poz geldi
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti

Canımız kimlere emanet! İzleyip görün
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

elin afetine oh oh diyenler acaba şimdi ne yapıyorlar?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.