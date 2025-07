Ankara'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, evinin son halini gören kadın kriz geçirdi

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Keçiören ilçesinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar sulara gömüldü. Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi.

BİNANIN DUVARI YIKILDI

Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta bir binanın duvarı yıkılırken, olayda bir kişi yaralandı. Yaşanan tahribat sabah saatlerinde dronla görüntülendi. Yıkılan duvarın yanı sıra çevredeki bazı binalarda da maddi hasar meydana geldi. Sokakta park halindeki araçlar sel sularıyla sürüklenerek bir noktada birikti.

EVDE ÇOCUĞUYLA MAHSUR KALAN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Duvarı yıkılan Çağla apartmanında evde çocuğuyla birlikte mahsur kalan Asuman Paker, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Havanın aydınlanmasının ardından evinin son halini gören Paker ise sinir krizi geçirdi.

"CAM PATLADI, İÇERİYİ SU BASTI"

Yaşadığı durumun çok zor olduğunu söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Paker, "Burası benim evimdi. O sırada çocuğumla evdeydim. İşten gelmiştim. Birden patlama sesi duydum. Camlar patladı. İçeriyi su bastı, boyumuzu aştı. O an çok zor şeyler yaşadım" dedi.

Su basan dairede maddi hasar meydana gelirken, kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları ise devam ediyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla mahsur kalan komşularını kurtarmaya çalışırken, tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın apartmandan vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. AFAD ekipleri, duvarı yıkılan binada mahsur kalan üç kişiyi kurtardı.

"İKİNCİ KATIN BALKONLARINA KADAR SULAR ÇIKMIŞTI"

Yaşanan afete ilişkin konuşan Murat Çakır, "Her yıl yaşanan bir olay. Bizim için sürpriz olmadı. Her yıl benzer olaylar yaşanıyor. Burası çukurda kaldığı için sular burada toplanıyor ve tahliye edilemiyor. Her taraf yıkıldı. Burada araçlar kalmıştı. İlk kez bu kadar suların yükseldiğini görüyorum. İkinci katın balkonlarına kadar çıkmıştı sular. Benim evimde hasar yok ama dün giriş yapamadım. Ablamda kalmak zorunda kaldım. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulur" dedi.

"2022'DEN BERİ SÜREKLİ AYNI OLAYLAR OLUYOR"

2011 yılından beri Keçiören'de yaşadığını belirten Sebahattin Erge, "Benim bir hasarım yok ama komşularım zor durumda kaldı. 2022'den beri sürekli aynı olaylar oluyor. Vatandaşlar mağdur oluyor. Ben son anda yetişip arabamı ve mallarımı kurtardım. Birinci katların tamamında hasar oluştu. Eşyaların hepsi zarar gördü. Birinin arabası kullanılamaz hale geldi. 4 yıl oldu devamlı böyle burası. Buraya gider yapılması lazım. Baştan buraya bina yapılmaması lazım. Burası eskiden dereymiş. Ev sahipleri bağırarak dışarıya çıktı. Buraya deprem sigortası yapmadılar. Biz geçen sene kendi paramızla yaptırdık. Belediye de duvar yapmadı buraya. Onu da kendi imkanımızla yaptık" ifadelerine yer verdi.