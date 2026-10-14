Haberler

Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla eski kulübü Liverpool taraftarlarını ikiye böldü. Premier Lig'de tek başına Liverpool kadar gol atan Salah, İngiliz taraftarlar arasında 'Salah'ın yeri doldurulamadı' eleştirilerine neden oldu.

Trabzonspor formasıyla sezona damga vuran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, gösterdiği üstün performansla eski kulübü Liverpool taraftarlarını adeta ikiye böldü. İngiliz temsilcisinin hücum hattında yaşadığı tıkanıklık, Salah’ın bordo-mavili ekipten ürettiği skor katkısıyla kıyaslanınca büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TEK BAŞINA LIVERPOOL KADAR GOL ATTI

Premier Lig'de son olarak Manchester City’ye 3-0 mağlup olan Liverpool, ligin ilk 6 haftasında rakip filelere yalnızca 7 gol bırakabildi. Aynı süreçte Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Muhammed Salah ise bordo-mavili ekipte skora doğrudan etki ederek 7 gol ve 3 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

''SALAH'IN YERİ DOLDURULAMADI''

Mısırlı yıldızın tek başına Liverpool’un toplam gol sayısına ulaşması, İngiliz taraftarlar arasında "Salah’ın yeri doldurulamadı" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu

İptal edilen bu golde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma

İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer'de onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler

Sarıyer'de onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

Okulda duvar çöktü, araştırma hastanesi sular altında kaldı
Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı

1. Lig'de 6 gollü muhteşem maç
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Sarıyer'de İETT otobüsünde mahsur kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

İETT otobüsünde mahsur kalınca çareyi tavana çıkmakta buldular
İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı! Dikkat çeken hediye

Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya dikkat çeken hediye
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Ne gündü ama! Yağmur megakente kabus gibi çöktü