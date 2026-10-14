Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı

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Trabzonspor formasıyla sezona damga vuran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, gösterdiği üstün performansla eski kulübü Liverpool taraftarlarını adeta ikiye böldü. İngiliz temsilcisinin hücum hattında yaşadığı tıkanıklık, Salah’ın bordo-mavili ekipten ürettiği skor katkısıyla kıyaslanınca büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TEK BAŞINA LIVERPOOL KADAR GOL ATTI

Premier Lig'de son olarak Manchester City’ye 3-0 mağlup olan Liverpool, ligin ilk 6 haftasında rakip filelere yalnızca 7 gol bırakabildi. Aynı süreçte Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Muhammed Salah ise bordo-mavili ekipte skora doğrudan etki ederek 7 gol ve 3 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

''SALAH'IN YERİ DOLDURULAMADI''

Mısırlı yıldızın tek başına Liverpool’un toplam gol sayısına ulaşması, İngiliz taraftarlar arasında "Salah’ın yeri doldurulamadı" eleştirilerini beraberinde getirdi.