Haberler

Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Haber Videosunu İzle
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Heilongjiang eyaletinde, eşini başka biriyle yakalayan bir adam eşini öldürdükten sonra intihar etti. İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattı.

Çin'in Heilongjiang eyaletinde meydana geldiği belirtilen olayda, bir adam eşini başka biriyle yakaladı. Yaşananların ardından öfkesine hâkim olamayan adam eşini öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımw9f5jdtdy:

Türkçemizde helal süt emmiş diyoruz.çok önemli.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus deniz:

çinlilerin tümü bibirine benziyo.eşi olduğunu nasıl ayırt edebilmiş acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus deniz:

çinlilerin tümü bibirine benziyor,aşi olduğunu nasıl ayırt edebilmiş acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGarip yolcu :

Böyle videoları yayınlayanların hepsini Yüce Rabbime havale ediyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı

Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

Beşinci golden sonra olanlar oldu
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Yağışın en çok vurduğu mahalle kabusu yaşıyor: Çok kötü durumdayız
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba