Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla kurtarıldı

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Sarıyer’de sağanak nedeniyle çekim için bulunduğu stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla tahliye edildiği anları sanal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz” notuyla paylaştı.

ELEKTRİK KESİLDİ, SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Ayazağa Mahallesi’nde dün etkili olan sağanak nedeniyle şarkıcı Murat Boz’un çekim için bulunduğu stüdyo ve çevresini su bastı. Boz, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek, sanal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini belirten Boz, yetkililerden tahliye için destek istedi.

"TAHLİYE EDİLİYORUZ"

Boz, daha sonra sanal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz” notuyla bir görüntü paylaştı. Botla tahliye sırasında kaydedilen görüntülerde, suyla kaplı çevre ve sırtında “Polis Dalgıç” yazılı kıyafet bulunan görevli yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı