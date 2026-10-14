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Sarıyer Ayazağa'da sağanak su baskınına yol açtı, mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

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Sarıyer Ayazağa'da şiddetli sağanak nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı, cadde ve sokaklar göle döndü. Yollarda mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kepçe ile kurtarılarak duraklara ve suyun olmadığı alana götürüldü.

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakları kaplayan yağmur suları nedeniyle yollar adeta dereye döndü. Birçok mahallede yaşanan su baskınları, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Göle dönen yolda özel ve toplu taşıma araçları mahsur kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarılarak, duraklara ve suyun olmadığı alana götürüldü.

Hüseyin Baş isimli vatandaş, "Ben nakliyeciyim, dört aracı kurtardım. Şimdi de kepçeyle ailemi kurtarmaya gidiyorum. Herkes perişan durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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