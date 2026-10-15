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İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

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İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
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Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış ve sel suları ev, işyeri ve yolları göle çevirdi. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi. Bir stadın suyla dolduğu ve için de araç olduğu görüldü. Selin ardından oluşan tahribatın boyutu havadan görüntülendi. Sel felaketi havadan görüntülendi.

  • İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde şiddetli yağış ve sel, yolları ve otoparkları su altında bırakarak araçların sürüklenip üst üste yığılmasına ve kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
  • Sel suları bir stadyumu doldurdu ve stadyumun içinde araçlar görüldü.
  • Sel sularına kapılan bir araçtan inen yaşlı bir adam suda sürüklendi.

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli yağış ve sel suları su baskınlarına yol açarken, yollar ve otoparklar adeta göle döndü. Ekiplerin su tahliye çalışması başlattı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenerek üst üste yığıldı ve kullanılamaz hale geldi. Bir stadın suyla olduğu ve için de araç olduğu görüldü. Selin ardından oluşan tahribatın boyutu ve stat, dron kamerasıyla görüntülendi.

"SU ALDI GÖTÜRDÜ ADAMI"

Nurullah Yaylı, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Normal bir yağmur sandık ama çoğalmaya başladı. Önce kaldırım taşları yok oldu. Hemen kapıları kapatmaya çalıştık masaları arkasına koyduk. Elektronik ürünleri yukarı aldık. Kapı açıldı içeriyi su bastı. Üst komşuya sığındık. Bir araçtan yaşlı bir adam indi. Su aldı götürdü adamı" dedi.

Psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Kadir Aydın, "Psikolojim bozuk. Yağmur aşırı derecede yağdı. Canımı zor kurtardım. Allah bütün milletimize yardım etsin" diye konuştu.

"ARAÇLARIN İÇİNDEN ÇIKAMAZ HALE GELDİK"

"Ramazan Ensaroğulu ise, "Biz buradan araçlarla çıkmaya çalışıyorduk. Su gelmeye başladı. Lastiğin alt seviyesindeydi. Trafik oluştu o trafikle sel suları artmaya başladı. Araçların içinden çıkamaz hale geldik. Camı açtık içinden çıktık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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