İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

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İstanbul genelinde hayatı durma noktasına getiren kuvvetli sağanak yağış, Başakşehir’de korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Özellikle Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde etkisini artıran şiddetli yağış, bölgedeki derenin taşmasıyla büyük bir afete dönüştü. Vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedilen görüntüler, yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi.

YAMACA HER VURDUĞUNDA METRELERCE YÜKSELDİ

Sağanağın etkisiyle stadyum çevresindeki yamaçlardan vadi boyunca yoğun bir çamurlu su ve çamur akıntısı meydana geldi.

Sürüklenen toprak kütlesiyle birleşerek metrelerce yüksekliğe ulaşan dev çamurlu su, çevredeki bitki örtüsünü ve bağlantı yollarını tamamen kapladı. Yamaca her çarptığında daha da kontrolden çıkan dev su kütlesi, bölgede ciddi bir heyelan riskini beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA NEPAL BENZETMESİ

Başakşehir’de kaydedilen dehşet anları kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Ortaya çıkan ürkütücü manzarayı izleyen kullanıcılar, görüntüleri Nepal’de meydana gelen yıkıcı sel ve heyelan felaketlerine benzetti. Ekiplerin bölgedeki teyakkuz hali sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı