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Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Yurt genelinde etkisini hissettiren fırtına ve sağanak yağış pek çok ilde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 45 il için yaptığı sarı kodlu uyarısının ardından bugünçok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi.

YALOVE-YENİKAPI SEFERİ YAPAN FERİBOTTA ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Marmara Denizi'nde Yalova-Yenikapı seferini yapan feribottaki bazı araçlarda fırtına sebebiyle hasar meydana geldi. Yalova'dan 15.45'te Yenikapı'ya hareket eden feribot, bir saat olarak planlanan seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iki saatte tamamladı. Fırtınada dalgaların etkisiyle feribotun ön kısmındaki bazı araçlar hasar gördü. Bazı araçların ön camları kırıldı, bazılarının kaportalarında hasar meydana geldi.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA'DA MİNARE DEVRİLDİ

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi. Zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle Elmadağ Kayadibi Mahallesi Camii'nin minaresi devrildi. Caminin çatısına devrilen minare hasara neden oldu. Yenimahalle ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kadın giyim mağazasının cam kapısı parçalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

AMASYA'DA ÇATILAR UÇTU

Amasya'nın Suluova ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu. Çatıların üzerine düştüğü park halindeki araçta hasar oluştu.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN'DA BİNALARIN ÇATISI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Vezirköprü ilçesinde fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ÇANKIRI'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Çankırı'da etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Korgun ilçesinde ağaçlar devrildi.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bozkurt ilçesinde fırtına iki katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar caddedeki 2 iş yerinin camlarının kırılmasına neden oldu.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KONYA

Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Karapınar ilçesinde Belediye İş Hanı çatısındaki baz istasyonu rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SİNOP

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Haberler.com / Emre İliksiz - Yaşam

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