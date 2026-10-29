Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu

Mourinho'nun muhabire bakışı olay olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona karşısında kazanılan 2-1'lik El Clasico zaferinin ardından bu kez saha dışındaki görüntüleriyle dikkat çekti. Karşılaşma öncesinde Camp Nou'nun soyunma odası tünelinde DAZN muhabiri Sandra Diaz'ın yanından geçen Portekizli çalıştırıcının bakışları, tartışmalara neden oldu.
- İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
- Camp Nou'nun soyunma odası tünelinde DAZN muhabiri Sandra Diaz canlı yayın yaparken Jose Mourinho ve Kylian Mbappe'nin bulunduğu grup yanından geçti.
- Görüntülerde Mourinho'nun yanından geçtiği muhabire doğru baktığı görüldü; bu hareket futbolseverler arasında farklı yorumlara yol açtı.
İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Jose Mourinho yönetimindeki Madrid ekibi, ezeli rakibi karşısında önemli bir galibiyete imza attı.
Ancak karşılaşmanın ardından futbolseverlerin dikkatini çeken tek gelişme maçın sonucu olmadı. Mücadele öncesinde stadyum tünelinde kaydedilen Mourinho görüntüleri de tartışma konusu oldu.
MUHABİRİN YANINDAN GEÇERKEN BAKTI
Yayıncı kuruluş DAZN'ın muhabiri Sandra Diaz, Camp Nou'nun soyunma odası tünelinde canlı yayın yaptığı sırada Jose Mourinho ve Kylian Mbappe'nin bulunduğu grup yanından geçti. Kameralara yansıyan görüntülerde Mourinho'nun, yanından geçtiği muhabire doğru baktığı görüldü. Portekizli teknik adamın bu hareketi, görüntülerin paylaşılmasının ardından farklı yorumları beraberinde getirdi.
GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI
Bazı futbolseverler Mourinho'nun bakışlarını rahatsız edici bulurken, bazıları ise kısa bir görüntü üzerinden böyle bir değerlendirme yapılmasının doğru olmadığını savundu.