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Adana'da istismar şikayetinde bulunan kızını hastanede öldürmek istedi! Camlara ateş açan baba özel harekatla yakalandı

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Adana'da istismar şikayetinde bulunan kızını hastanede öldürmek istedi! Camlara ateş açan baba özel harekatla yakalandı
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Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunan genç kızın babası M.D. (47), muayene için götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde kızını silahla öldürmek istedi. Polisin kızı korumaya almasıyla camlara ateş açıp hastanede saklanan baba, sabah boş bir odada özel harekat operasyonuyla yakalandı. Genç kız devlet koruması altına alınırken istismar şüphelisi aranıyor.

  • Adana'da cinsel istismar şikayetinde bulunan kızını öldürmek isteyen baba M.D. (47), Adana Şehir Hastanesi'nin camlarına ateş açtı.
  • Hastanede gece boyunca saklanan baba, beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada tespit edildi ve teslim olmayıp ateş açması üzerine özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı.
  • Genç kız devlet koruması altına alınırken, polis cinsel istismar iddiasına ilişkin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunan kızını hastanede öldürmek isteyen baba, hastanenin camlarına ateş açtı ve gece boyunca saklandı. Boş bir odada olduğu belirlenen baba, sabah saatlerinde özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEYE SİLAHLA GELDİ

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

GECE BOYU HASTANEDE SAKLANDI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA YAKALANDI

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

Polis ekiplerinin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıY. Selim:

yav ne var bunda tabii ki birilerine söyleyecek en doğru olanı yapmış kız sonra ana babaya söyleyemiyorlar

Yorum Beğen1
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