Aile Bakanlığının talebi kabul edildi, çocuğun sünnet görüntüsüne erişim engellenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Ö.Ö. tarafından küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi taleplerinin ilgili mahkemece kabul edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya fenomeni Ö.Ö. tarafından küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen, çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal eden görüntü ve konuşmaların paylaşılmasına ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir. Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere, çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır. Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir."

Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunmasının, ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA