Eskişehir'de ormana park edilen 2 milyon TL'lik kepçe kayboldu! Yanındaki traktöre dokunulmadı

Eskişehir'de ormana park edilen 2 milyon TL'lik kepçe kayboldu! Yanındaki traktöre dokunulmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Kavak Mahallesi Eğiriova mevkiinde orman içine traktörle birlikte park edilen yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi kayboldu. Kepçenin sahibi Okan Tuna, yakındaki traktöre dokunulmadığını belirterek jandarmaya başvurdu; ekiplerin incelemesi sürüyor.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman içinde bulunan ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortadan kayboldu.
TRAKTÖRE DOKUNULMADI
Mihalıççık ilçesi Kavak Mahallesi Eğiriova mevkiinde orman içine bir traktörle birlikte park edilen, Okan Tuna'ya ait kepçenin yerinde olmadığını fark eden işletmeci, durumdan şüphelenerek jandarmaya başvurdu.
Olay yerine yakın bir noktada traktörün de bulunduğunu ve bu araca dokunulmadığını belirten Tuna, 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesinin bir an önce bulunmasını ve hırsızların yakalanmasını istiyor. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.