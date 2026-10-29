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Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

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Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı
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Çorum’da bir parkta elindeki tüfekle çevreye ateş ettiği öne sürülen 19 yaşındaki E.P.K. ile aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki M.S. arasında tartışma çıktı. Silahını kaptırıp kaçan E.P.K., peşine düşen M.S. tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.S. bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

  • Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ndeki Manas Parkı'nda aralarında husumet bulunan E.P.K. ile M.S. arasında çıkan tartışmada E.P.K., çevreye tüfekle ateş ettiği iddiasıyla gündeme geldi.
  • Silahını kaptıran E.P.K., Buharaevler Mahallesi Tekceviz 8. Sokak'ta M.S. tarafından bıçakla yaralandı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Şüpheli M.S., olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum’da aralarında husumet bulunan 2 genç arasında parkta başlayan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, saldırgan kısa sürede yakalandı.

PARKTA TÜFEKLE ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Olay, Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Manas Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta elindeki tüfekle çevreye ateş etmeye başladığı ileri sürülen E.P.K. ile aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen M.S. arasında tartışma çıktı.

SİLAHINI KAPTIRIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı kaptıran E.P.K., olay yerinden kaçmaya başladı. Peşine düşen M.S., E.P.K.’yı Buharaevler Mahallesi Tekceviz 8. Sokak’ta yakalayarak bıçakla yaraladı. Saldırının ardından M.S. olay yerinden kaçtı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.P.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli M.S. ise olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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