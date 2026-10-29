Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var Haber Videosunu İzle
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 69'a yükseldi, yaralı sayısı 98 oldu. Yetkililer, kimlik tespitinin hızlıca yapılması için trenlerde yakınları bulanlara bir an önce irtibat merkezlerine giderek DNA örneği vermeleri çağrısında bulundu.

  • İspanya'nın Castilla La Mancha bölgesinde Toledo ile Urda arasındaki güzergahta iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.
  • Madrid Kamu Sağlığı Merkezi, kazada 98 ağır ve hafif yaralının tedavi edildiğini, 4 yolunun yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
  • Kaza nedeniyle İspanya'da ilan edilen 3 günlük yas süresi bugün başladı.

İspanya'da dün iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ile Urda şehirleri arasındaki güzergahta çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Castilla La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garca-Page, düzenledikleri ortak basın toplantısında kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Garca-Page, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.

"GÜVENLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Başbakan Sanchez ise yeni kazaların önlenmesi için demiryolu "güvenliğinin artırılacağını" söyledi. Başbakan Sanchez, "Belediyelerden İspanya hükümetine kadar tüm devlet idaresi, sadece kurbanların yakınlarına destek vermekle kalmayıp, bu trajedinin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve elbette bunun bir daha yaşanmaması için güvenliği artırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

4 YOLCU YOĞUN BAKIMDA

Madrid Kamu Sağlığı Merkezi ise dünden bu yana 98 ağır ve hafif yaralanın tedavi edildiğini bazılarının taburcu edildiğini bildirdi. Merkezin açıklamasına göre 4 yolcu yoğun bakımda tedavi görüyor.

ACILI AİLELERE ÇAĞRI

Kaza bölgesinden sorumlu Sivil Savunma Biriminden bir sözcü ise kimlik tespitinin hızlıca yapılması için trenlerde yakınlarına bulanlara bir an önce irtibat merkezlerine giderek DNA örneği vermeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, kaza dolayısıyla İspanya'da ilan edilen 3 günlük yas süresi bugün başladı.

İlgili Haberler
İspanya’daki tren kazasında korkunç hataİspanya’daki tren kazasında korkunç hata
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldiİspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 64 kişinin öldüğü tren kazası sonrası İspanya'ya mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 64 kişinin öldüğü tren kazası sonrası İspanya'ya mesaj
Dışişleri’nden İspanya’daki tren kazası için başsağlığı mesajıDışişleri’nden İspanya’daki tren kazası için başsağlığı mesajı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

Özlem Öz’ün 4 milyonluk hesabı neden kapatıldı? Bakanlık açıkladı
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor

Hükümetin uyarısı market raflarını boşalttı
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

106 kiloluk otizmli oğluyla mücadele ediyor! Hikayesi yürek burktu
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

yuregimiz sizinle espana

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

ihmali olan bakan ve avaresi istifa edip cinayetten yargılanmalı..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’a kaçacaktı! Cinayet şüphelisi otelde yakalandı

Son gecesini otelde geçirecekti, sonuç beklediği gibi olmadı
Eskişehir'de 29 Ekim töreninde şehit babasından protokole tepki: Hani baş tacıydık?

Şehit babası protokolde arkaya oturtuldu! Hani baş tacıydık?
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor

Gençler bu eve uğramadan askere gitmiyor! Hikayesi duygulandırdı
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet