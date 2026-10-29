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Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç

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Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç
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Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonuna düzenlediği insansız hava aracı saldırısında, peronda tren bekleyen siviller hedef oldu. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırının görüntülerini paylaşarak uluslararası topluma Rusya'ya karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu.

  • Rus ordusu, 29 Ekim'de Ukrayna'nın Dnipro kentindeki ana tren istasyonuna jet motorlu insansız hava aracıyla saldırı düzenledi; saldırı, Zaporijya'ya hareket etmeye hazırlanan 866 sefer sayılı trenin bulunduğu perona isabet etti.
  • Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 10; hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 6'sının durumu ağır ve 4'ü acil ameliyata alındı.
  • Ukrayna Demiryolları, saldırı öncesinde bölgede yüksek tehlike uyarısı yapıldığını ancak buna rağmen peronda yolcuların bulunduğunu bildirdi.

Rus ordusu, 29 Ekim'de Ukrayna'nın Dnipro kentindeki ana tren istasyonuna saldırı gerçekleştirdi. Jet motorlu insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, Dnipro'dan Zaporijya'ya hareket etmeye hazırlanan 866 sefer sayılı trenin bulunduğu perona isabet etti.

Ukrayna Demiryolları, saldırı öncesinde bölgede yüksek tehlike uyarısı yapıldığını ancak buna rağmen peronda yolcuların bulunduğunu açıkladı.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dnipropetrovsk Bölgesi Askerî İdaresi Başkanı Oleksandr Hanzha, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yaralı sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov, saldırının bir yolcu trenini vurduğunu belirterek çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

YARALILARDAN 6'SININ DURUMU AĞIR

Saldırının ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yerel sağlık yetkililerinin açıklamasına göre hastaneye getirilen 7 yaralıdan 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılardan 4'ü acil ameliyata alınırken durumu kritik olan diğer hastalara yönelik müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

ZELENSKİY SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırının ardından tren istasyonunda yaşananları gösteren görüntüleri paylaştı.

Saldırıyı sert sözlerle kınayan Zelenskiy, peronda banliyö treni ve tarifeli yolcu treni bulunduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların güçlendirilmesi çağrısında bulunan Zelenskiy, saldırıların durdurulması için ABD ve Avrupa ülkelerinin daha kararlı adımlar atması gerektiğini savundu.

TREN İSTASYONUNDA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saldırının ardından istasyona sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere taşınırken ekipler bölgede inceleme başlattı.

Ukraynalı yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısının değişebileceğini belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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