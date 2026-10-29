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Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

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Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürerken taraftarların gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'yı takımın başında görmek istediklerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor.

  • Fenerbahçe taraftarları, yeni teknik direktör olarak Pep Guardiola'nın takımın başına getirilmesini talep ediyor.
  • Yönetimin gündemindeki Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı, taraftarların bir bölümünden destek görmedi.
  • Aykut Kocaman'ın yeniden göreve gelmesi ihtimali taraftarlar arasında görüş ayrılığı yarattı.

Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Fenerbahçe taraftarları arasında Pep Guardiola'nın adı konuşulmaya başlandı. Sarı-lacivertli futbolseverler, deneyimli çalıştırıcının takımın başına getirilmesi yönündeki taleplerini paylaşımlarında ifade ediyor.

MONTELLA VE AVCI'YA MESAFELİLER

Fenerbahçe yönetiminin gündemindeki isimlerden Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı, taraftarların bir bölümünden beklenen desteği göremedi.

Özellikle Abdullah Avcı'nın adının geçmesi bazı sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekerken Montella konusunda da farklı görüşler dile getiriliyor. Taraftarların bir bölümü, takımın başına uluslararası alanda önemli başarılar kazanmış bir teknik direktör getirilmesini istiyor.

AYKUT KOCAMAN KONUSUNDA GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yeniden göreve gelmesi ihtimali ise taraftarları ikiye böldü. Kocaman'ın kulübü yakından tanımasını ve geçmişte elde ettiği başarıları önemli bulan taraftarlar bulunurken deneyimli çalıştırıcının yeniden göreve getirilmesine sıcak bakmayanlar da var.

GUARDIOLA'NIN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi Avrupa devlerini çalıştıran Pep Guardiola, kazandığı lig şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında yer alıyor.

Manchester City'deki uzun görev sürecini tamamlayan İspanyol çalıştırıcının adı, Fenerbahçe taraftarlarının yeni teknik direktör beklentileri arasında da konuşuluyor. Sarı-lacivertli yönetimin Guardiola ile temas kurup kurmayacağı ise merak konusu.

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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıİsmail Yıldırım:

şikeye teknik direktör aranıyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıd6f2k8cb8s:

illa sövdürtcen kendine dimi

yanıt9
yanıt2
Haber Yorumlarıhakan yucelen:

yok sen iyi okumamışsın Fenerbahçe yazıyor Galatasaray değil

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıİsmail Yıldırım:

başkanın biri şikeden hapis yatmış, diğer başkanı uyuturucu imalatı ve satmaktan yargılanıyor. takım kaptanı hapisten yeni çıktı, kim bu takım?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCüneyt Genç:

ekran görüntüsü alındı yakında anlarsınız yanlış bilgi ve insanları kin ve nefrete yöneltmenin ne olduğunu

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarızombiland82:

ekran görüntüsü ne işe yarıycak merak ettim. ??

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Avci:

bazı haberlerin altına yorum neden açılmıyor. az önce ki haber mesela emekli zammı ile ilgili korkuyormusunuz eleştirilerden..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarızombiland82:

aynen bende onu düşünüyordum. hükümet okadar kötü durumda yani demekki

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıENDER DENİZ:

P de zam verse yine oy vermem 5 yıl çile çekelim 3 ay rahatmı edelim geçti o günler millet akıllandı özellikle emekli sonu geldi malum partinin oy yok biz emeklilerden

yanıt1
yanıt0

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