Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

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Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Fenerbahçe taraftarları arasında Pep Guardiola'nın adı konuşulmaya başlandı. Sarı-lacivertli futbolseverler, deneyimli çalıştırıcının takımın başına getirilmesi yönündeki taleplerini paylaşımlarında ifade ediyor.

MONTELLA VE AVCI'YA MESAFELİLER

Fenerbahçe yönetiminin gündemindeki isimlerden Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı, taraftarların bir bölümünden beklenen desteği göremedi.

Özellikle Abdullah Avcı'nın adının geçmesi bazı sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekerken Montella konusunda da farklı görüşler dile getiriliyor. Taraftarların bir bölümü, takımın başına uluslararası alanda önemli başarılar kazanmış bir teknik direktör getirilmesini istiyor.

AYKUT KOCAMAN KONUSUNDA GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yeniden göreve gelmesi ihtimali ise taraftarları ikiye böldü. Kocaman'ın kulübü yakından tanımasını ve geçmişte elde ettiği başarıları önemli bulan taraftarlar bulunurken deneyimli çalıştırıcının yeniden göreve getirilmesine sıcak bakmayanlar da var.

GUARDIOLA'NIN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi Avrupa devlerini çalıştıran Pep Guardiola, kazandığı lig şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında yer alıyor.

Manchester City'deki uzun görev sürecini tamamlayan İspanyol çalıştırıcının adı, Fenerbahçe taraftarlarının yeni teknik direktör beklentileri arasında da konuşuluyor. Sarı-lacivertli yönetimin Guardiola ile temas kurup kurmayacağı ise merak konusu.

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