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Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

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Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı Haber Videosunu İzle
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı
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Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Sansar Salvo, hakkında "topluma karşı tehlikeli olma" gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı. Daha önce babasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan ve ardından tahliye edilerek kendi isteğiyle tedavi gören rapçi, bu kez zorunlu yatış kararıyla karşı karşıya kaldı. Gerçek adı Ekincan Arslan olan sanatçının açıklaması dikkat çekti.

  • Gerçek adı Ekincan Arslan olan rapçi Sansar Salvo hakkında "topluma karşı tehlikeli olma" gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildi.
  • Sansar Salvo, Nisan 2025'te babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı görüntüleri paylaştığı için tutuklanmış, "üst soya karşı basit kasten yaralama" suçundan yargılandığı davada 9 ay hapis cezası 7 ay 15 güne indirilmiş ve hükmün açıklanması geri bırakılarak tahliye edilmişti.
  • Rapçi, tahliyesinin ardından 14 Mayıs 2025'te İstanbul'daki Fransız Lape Hastanesi'nde kendi isteğiyle tedavi görmeye başlamıştı.

Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Sansar Salvo, hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı. Gerçek adı Ekincan Arslan olan rapçi, kararın gerekçesinin "topluma karşı tehlikeli olma" olduğunu belirtti. Daha önce babasına yönelik şiddet nedeniyle yargılanan ve hastanede tedavi gören Sansar Salvo'nun açıklaması dikkat çekti.

ZORUNLU YATIŞ KARARINI KENDİSİ DUYURDU

Sansar Salvo, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla hakkında alınan yeni kararı kamuoyuna duyurdu.

Ünlü rapçi, "topluma karşı tehlikeli olma" gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı.

BABASINA ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLERLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sansar Salvo, Nisan 2025'te babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında "üst soya karşı basit kasten yaralama" suçundan dava açılan rapçi, Mayıs 2025'te hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, Arslan'a önce 9 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirimle ceza 7 ay 15 güne düşürülürken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA HASTANEYE YATMIŞTI

Sansar Salvo, tahliyesinin ardından 14 Mayıs 2025'te İstanbul'daki Fransız Lape Hastanesi'nde kendi isteğiyle tedavi görmeye başlamıştı.

Annesi Arzu Girgin, o dönemde yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı süreci geride bırakarak müzik kariyerine dönmek istediğini belirtmişti. Rapçinin şimdi duyurduğu zorunlu yatış kararı ise önceki gönüllü tedavi sürecinden farklı bir gelişme olarak öne çıktı.

RAPÇİ SELO DA TEDAVİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Rapçi Selo olarak tanınan Selahattin Ergün de ekim ayı başında yaptığı açıklamada Sansar Salvo ile yaşadığı anlaşmazlıklara değinmişti.

Sansar Salvo'nun kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle hukuki yollara başvurduğunu belirten Selo, rapçinin hastanede tedavi görmeyi kabul etmesi durumunda davalarını geri çekmeye hazır olduğunu söylemişti.

Selo, Sansar Salvo'ya tedavi görmesi ve ailesiyle ilişkilerini düzeltmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da anlatmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat AKTAS:

Kim bu eleman :) ünlüymüş.yalan yaw bana göre ünsüz

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Haber Yorumlarıerbilek06:

bitirmiş kendini babaya el kalkar mı

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