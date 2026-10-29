Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

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Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Sansar Salvo, hakkında hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı. Gerçek adı Ekincan Arslan olan rapçi, kararın gerekçesinin "topluma karşı tehlikeli olma" olduğunu belirtti. Daha önce babasına yönelik şiddet nedeniyle yargılanan ve hastanede tedavi gören Sansar Salvo'nun açıklaması dikkat çekti.

ZORUNLU YATIŞ KARARINI KENDİSİ DUYURDU

Sansar Salvo, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla hakkında alınan yeni kararı kamuoyuna duyurdu.

Ünlü rapçi, "topluma karşı tehlikeli olma" gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı.

BABASINA ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLERLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sansar Salvo, Nisan 2025'te babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında "üst soya karşı basit kasten yaralama" suçundan dava açılan rapçi, Mayıs 2025'te hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, Arslan'a önce 9 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirimle ceza 7 ay 15 güne düşürülürken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA HASTANEYE YATMIŞTI

Sansar Salvo, tahliyesinin ardından 14 Mayıs 2025'te İstanbul'daki Fransız Lape Hastanesi'nde kendi isteğiyle tedavi görmeye başlamıştı.

Annesi Arzu Girgin, o dönemde yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı süreci geride bırakarak müzik kariyerine dönmek istediğini belirtmişti. Rapçinin şimdi duyurduğu zorunlu yatış kararı ise önceki gönüllü tedavi sürecinden farklı bir gelişme olarak öne çıktı.

RAPÇİ SELO DA TEDAVİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Rapçi Selo olarak tanınan Selahattin Ergün de ekim ayı başında yaptığı açıklamada Sansar Salvo ile yaşadığı anlaşmazlıklara değinmişti.

Sansar Salvo'nun kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle hukuki yollara başvurduğunu belirten Selo, rapçinin hastanede tedavi görmeyi kabul etmesi durumunda davalarını geri çekmeye hazır olduğunu söylemişti.

Selo, Sansar Salvo'ya tedavi görmesi ve ailesiyle ilişkilerini düzeltmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da anlatmıştı.