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Batman Gercüş'te nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi

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Batman Gercüş'te nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Batman Gercüş'te nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi. Köy sakinlerinden Rojhat Kavak, hayvan otlatırken karşılaştığı sırtlanı cep telefonuyla kaydetti; görüntülerde hayvanın sarp arazide rahatça hareket ettiği görüldü.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.

Gercüş ilçesi Gönüllü köyü sakinlerinden Rojhat Kavak, dağlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada sarp ve dağlık arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ile karşılaştı. Rojhat Kavak cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, çizgili sırtlanın sarp kayalıklar ve dağlık arazide rahatça hareket ettiği, bir süre çevreyi inceledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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