106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

Antalya’da bir anne, otizmli oğlunun bakımında yaşadığı zorlukları anlattı. Oğlunun özel eğitimle gelişim gösterdiğini belirten Fatma Ezici, eğitimin sürmesi için yardım çağrısında bulundu.

4,5 YAŞINDA OTİZM TANISI KONULDU

Oğluna 4,5 yaşında otizm tanısı konulduğunu belirten Fatma Ezici, hiperaktivite, dikkat eksikliği ve davranış sorunlarının da bulunduğunu söyledi. Oğlunun büyüdükçe fiziksel gücünün arttığını ve kriz anlarında müdahale etmekte zorlandığını anlatan Ezici, yaşadıkları nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte güçlük çektiğini ifade etti.

“HER YERİM MOSMOR”

Oğlunun istediği yapılmadığında öfke nöbetleri geçirebildiğini aktaran Ezici, 106 kilo olan oğlu karşısında kendisini korumakta zorlandığını dile getirdi. Ezici, “Hiçbir iş yapamıyorum. Hiçbir yere de gidemiyorum. Şiddet var. Mesela bir şey istediği zaman, vermediğim zaman sağı solu kırıyor, bana vuruyor. Her yerim mosmor” diye konuştu.

Oğlunun zaman zaman babasına da zarar verdiğini kaydeden Ezici, daha önce hastanede yatarak tedavi gördüğünü, kullandığı ilaçların sayısının arttığı dönemde ise davranışlarının kötüleştiğini anlattı.

EVDE KIRILMADIK YER KALMADI

Oğlunun kriz anlarında bulaşık makinesini kırdığını, buzdolabını ise devirdiğini belirten Ezici, geceleri sabaha kadar dışarıda kaldıkları dönemler olduğunu anlattı. Ezici, “Geceleri sabahlara kadar parktaydık. Markete gidip su, kola, soda, meyveli soda, kek, gofret alıyordu. Günde 10-11 defayı geçiyordu bunlar. Onu da yiyince uyuyamıyor. Eve geliyor, bir daha gidiyor. Koşarak peşinden gidemiyorum. Salıncağa gideceğim diye parka gidiyor ve biz geceyi parkta geçiyorduk. Yemeği ocağa koyuyorum, başını bekliyor. Yemek pişer pişmez elimden alıyor bir öfkeyle. Bazen ocağa koyuyorum yemeği, pişmeden alıyor, çiğ çiğ yiyor. Düzgün yemek bile yapamıyorum” dedi.

“BIRAKSA BENİ PARÇALAYACAK”

Oğlunun bakımı nedeniyle çalışamadığını belirten Ezici, ağaç kesme ustası olan eşinin de iş bulmakta zorlandığını ve krizler nedeniyle zaman zaman işe gidemediğini söyledi. İki kızının süreçten etkilenmemesi için evde fazla vakit geçirmediklerini aktaran Ezici, “Çocuklar dışarıda çalışıyor şu an, çok görmüyorlar. Onları fazla bir arada tutmak istemiyoruz çünkü onların da psikolojisi bozulabilir. İstediği olmayınca bana vuruyor. Mesela geçen gün komşumuzu tuttu. Eşim de tutamadı. Bıraksa beni parçalayacak, o derece” ifadelerini kullandı. Ezici, kriz anlarında oğlunun zaman zaman kendisine de zarar verdiğini sözlerine ekledi.

ÖZEL EĞİTİM ALDIĞINDA İYİ OLUYOR

Oğlunun yaklaşık 6-7 aydır Akdeniz Otizm Derneği bünyesinde eğitim aldığını, burada ve dışarıda belirgin bir sorun yaşamadıklarını ancak eve döndüklerinde krizlerin sürebildiğini anlatan Ezici, “Çocuğumun eğitimi için özel öğretmen desteği istiyorum. Bu işi bilen öğretmenler birkaç ayda toparlayabiliyor. Hayırseverlerden çocuğumun eğitimi için yardım bekliyorum” dedi.

OTURDUKLARI EV YIKILACAK

Yaşadıkları sorunlara barınma sıkıntısının da eklendiğini kaydeden Ezici, oturdukları evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını, oğlunun durumu nedeniyle de ev bulmakta zorlandıklarını belirtti. Ezici, “Burası yıkılacak. Şimdi yıkılacağı için çıkmak zorundayız. Komşular şikayetçi oldu, ‘Çıkarın’ diye. Ev sahibi de ‘Ben ne yapacağım? Çocuk rahatsız, dışarıda mı yatacak bu çocuk’ demişti. Ama şimdi yıkılacak, kentsel dönüşüme girecek. Mecburen çıkmak zorundayız. Ev bulmamız lazım, onu da bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

“3 AYDIR YARDIM ALAMIYORUM”

Daha önce oğlu için aldıkları yardımın kesildiğini, ilgili kurumlara itiraz dilekçesi verdiğini ancak henüz sonuç alamadığını belirten Ezici, yaklaşık 3 aydır yardım alamadıklarını ve ekonomik açıdan zor durumda olduklarını dile getirdi. Ezici, “Kendim nerede olursa olsun kalırım. Çocuğumun özel eğitim alması için yardımseverlerden, hayırseverlerden yardım istiyorum” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı