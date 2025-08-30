Çanakkale Kültür Yolu Festivali 30 Ağustos coşkusuyla başladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın katılımıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Hangarı'ndaki gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"AMACIMIZ BU ŞEHRİ DÜNYAYA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TANITMAK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam törende yaptığı konuşmada, "Destanların ve kahramanlıkların şehri Çanakkale, tarihi zenginlikleri, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olarak festivalimize 4. kez ev sahipliği yapıyor. Troya destanına, Çanakkale Zaferi'nin şanına ve Anadolu'nun bereketine ev sahipliği yapan bu topraklarda, dokuz gün boyunca sanatın, kültürün ve coşkunun kalbini hep birlikte yaşayacağız. Şehrimizin dört bir yanında; 34 farklı noktada, konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, gastronomi deneyimlerinden çocuk etkinliklerine kadar tam 400 etkinlik sizleri bekliyor. Amacımız; bu eşsiz şehri yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtmak" dedi.

TÜRKİYE, TURİZMDE REKORLARLA DÜNYA LİGİNDE

Çam, krizlere rağmen turizmde tarihi rekorlara ulaşıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Doğal afetlere ve krizlere rağmen yapılan stratejik yatırımlar ve çeşitlendirilmiş pazar politikaları sayesinde, turizmde hem ziyaretçi sayımızı hem de gelirlerimizi rekor seviyelere taşıdık. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünya turizminde 4. sıraya yükselmiştir.

2025'in ilk altı ayında ise, 26 milyonu aşkın ziyaretçi ve 25,8 milyar dolarlık turizm geliriyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yarıyıl performansını elde ettik. Yıl sonunda ise 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimize adım adım ilerliyoruz. Kültür Yolu Festivalleri'nin yanı sıra, Yaşayan Miras Festivalleri ve Bir Anadolu Şenliği gibi etkinliklerle kültür ve sanatı Anadolu'nun dört bir yanına yaymayı, zengin mirasımızı yaşatmayı ve görünür kılmayı amaçlıyoruz."

TARİHİ TABYA VE MÜZELERDE SERGİ MARATONU BAŞLADI

Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol heyeti, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda açılan "Medeniyetlerin Mirası" ve "Sır" sergilerini ziyaret etti. Tarihî dokusuyla dikkat çeken tabya, sergilenen eserlerle birlikte adeta geçmişten bugüne uzanan köklü bir kültür yolculuğuna ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, medeniyetlerin bıraktığı izleri yansıtan eserler aracılığıyla farklı dönemlerin estetik anlayışlarını yakından görme fırsatı buldu.

Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol heyeti, Çanakkale'nin kültürel mirasını yansıtan müzelerde incelemelerde bulundu. Tarihî atmosferiyle dikkat çeken Deniz Müzesi'nde açılan "Paranın Yüzünde Anadolu: Troya'dan Çanakkale'ye" sergisinde, paraların üzerindeki figürler aracılığıyla Anadolu'nun uzun soluklu tarihî yolculuğu gözler önüne serilirken; zamanın izlerini taşıyan koleksiyonlar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ayrıca Kent Müzesi'nde yer alan "Zamanın Katmanları" sergisinde belgeler, fotoğraflar ve eserler aracılığıyla kentin sosyal, kültürel ve tarihsel gelişimi adım adım aktarılırken, sergi salonları adeta geçmişle bugün arasında köprü kurdu. Her iki sergi de Çanakkale'nin zengin mirasını bugüne taşıyan etkileyici duraklar olarak öne çıktı.

ÇANAKKALE'DE TARİH SANAT VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Günün son durakları, Çanakkale'nin kültür ve sanat yolculuğunu daha da zenginleştiren etkinliklerle dolu dolu geçti. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde açılan "Anadolu Medeniyetleri Sergisi", Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların bıraktığı izleri taşıyan seçkin eserlerle ziyaretçilere tarihî bir keşif sundu. Aynı merkezde gerçekleştirilen "Robotik Kodlama" atölyesi ise çocukların büyük ilgisini çekerek, onları hem teknolojiyle tanıştırdı hem de yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı verdi. Günün finali ise Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşti; "Hayal İstanbul" sergisi, kentin simgesel değerlerini çağdaş sanatın özgün diliyle yeniden yorumlayarak sanatseverlere estetik bir şölen sundu. Böylece tarih, teknoloji ve sanatın buluştuğu bu özel duraklar, festivale katılanlara farklı deneyimler yaşatırken, sanat dolu bu yolculuk katılımcıların hafızalarında unutulmaz izler bıraktı.

DOKUZ GÜN SÜRECEK SANATLA DESTANSI YOLCULUK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayarak dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar her yaştan insana ve farklı ilgi alanlarına hitap eden yüzlerce etkinlikle şehre canlılık katacak. Festivalin ilk günü, Zafer Bayramı coşkusuyla düzenlenen coşkulu bir kortejle başladı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen bu etkileyici yürüyüş, Çanakkale'nin cadde ve meydanlarını şenlik alanına dönüştürerek hem zafer ruhunu hem de festival heyecanını en üst noktaya taşıdı. Çanakkale'de hayat bulan bu kültür ve sanat yolculuğu, müzikten tiyatroya, edebiyattan görsel sanatlara uzanan kapsamlı programıyla dokuz gün boyunca şehri sanatın ve coşkunun merkezi yapacak.