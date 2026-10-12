İzleyenleri ikiye bölen görüntü

İran'da çekildiği belirtilen ve kısa sürede dijital platformlarda yayılan bir video, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başlattı. Görüntülerde, küçük yaştaki bir kız çocuğunun Kalaşnikof (AK-47) tipi otomatik tüfeği büyük bir ustalıkla saniyeler içinde söküp yeniden monte ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşılan video kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim alırken kamuoyunu ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı görüntülere, "Bunlar doğuştan savaşçı" yorumlarında bulunarak çocuğun reflekslerini ve becerisini övdü. Buna karşın büyük bir kesim ise küçük yaştaki bir çocuğun askeri mühimmat ve silah eğitimiyle büyütülmesine sert tepki gösterdi. Eleştirel yorumlarda, "Oyuncaklarla ve arkadaşlarıyla oynaması gereken yaştaki bir çocuğun eline silah verilmesi kabul edilemez" ifadeleri öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com