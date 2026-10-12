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Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

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Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde
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Petek Dinçöz’ün “Bir tanem kraliçem ile pazar keyfimiz” notuyla paylaştığı karedeki filtre etkisi, özellikle Sevim Emre'yi belirgin biçimde değiştirdi.

Şarkıcı Petek Dinçöz, Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre ile bir araya geldi. İkili, pazar buluşmasında birlikte objektif karşısına geçti.

Dinçöz, yan yana verdikleri pozu “Bir tanem kraliçem ile pazar keyfimiz” notuyla paylaşarak Sevim Emre’nin hesabını etiketledi.

FOTOĞRAFTAKİ FİLTRE ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan karede, Emre ve Dinçöz’ün yüzlerindeki pürüzsüz görünüm öne çıktı. İkilinin cilt dokusunu ve yüz hatlarını farklı gösteren filtre etkisi, fotoğrafın dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Daha önce de fotoğraflarında kullandığı filtrelerle gündeme gelen Sevim Emre, bu kez Petek Dinçöz ile verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

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