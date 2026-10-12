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7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

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7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
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Panama'da meydana geldiği belirtilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bir içerik üreticisi, yıkılan bir evin enkazı önünde poz vererek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Enkazın arasında farklı pozlar veren kadın, paylaşımına "Güçlü kal Panama. Bunu birlikte atlatacağız." notunu düştü. İçerik üreticisinin deprem yıkımını fotoğraf çekimi için arka plan olarak kullanması dikkat çekti.

Panama'da meydana geldiği belirtilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bir içerik üreticisi, yıkılan bir evin enkazı önünde poz vererek çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ENKAZIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Paylaşılan görüntülerde, beyaz gömlek ve kot pantolon giyen kadının yıkılmış bir yapının beton ve tuğla parçaları arasında farklı pozlar verdiği görüldü.

Fotoğraflardan birinde ellerini başının üzerinde birleştiren içerik üreticisi, diğerinde ise enkazın önünde yan dönerek kameraya poz verdi.

"GÜÇLÜ KAL PANAMA"

İçerik üreticisi, enkaz önünde çekilen fotoğraflarını "Güçlü kal Panama. Bunu birlikte atlatacağız." notuyla paylaştı.  Deprem sonrası dayanışma mesajı vermek isteyen kadının, yıkılmış bir evi fotoğraf çekimi için arka plan olarak kullanması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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