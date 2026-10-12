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Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

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Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor
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İzmir'de bir kişinin, hasta nefesiyle şişirdiğini iddia ettiği balonu 50 liradan satışa çıkardığı ilan yeniden gündem oldu. "1 hafta yatırma garantili" ifadelerinin yer aldığı ilanda, balonu satın alanların hastalanarak istirahat raporu alabileceği öne sürüldü. Uzmanlar ilanı sert sözlerle eleştirerek yetkilileri göreve çağırdı.

  • İzmir'de bir ikinci el alışveriş platformunda 'Rapor almalık hasta nefesli balon' adıyla 50 liradan satışa çıkarılan ilan, 2024'te yayımlanıp 2026'da sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
  • SGK Başuzmanı İsa Karakaş, gerçeğe aykırı istirahat raporu kullanılması halinde haksız yere alınan iş göremezlik ödeneğinin faiziyle geri istenebileceğini ve çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilebileceğini belirtti.
  • Karakaş, Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığını insan sağlığını tehlikeye atan ve sosyal güvenlik sisteminin kötüye kullanılmasını teşvik eden ilanlara karşı harekete geçmeye çağırdı.

İzmir'de bir ikinci el alışveriş platformunda yayımlandığı belirtilen ilan, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Hasta olduğunu öne süren bir kişi, nefesiyle şişirdiği balonu 50 liradan satışa çıkardı. İlanın açıklamasında ise alıcıların hastalanarak istirahat raporu alabileceği iddia edildi.

"1 HAFTA YATIRMA GARANTİLİ"

2024 yılında yayımlandığı belirtilen ve 2026'da yeniden dolaşıma giren ilanda, satışa sunulan ürünün adı "Rapor almalık hasta nefesli balon" olarak yazıldı. 50 liralık balonun açıklamasına ise "1 Hafta Yatırma Garantili, Corona Değil Düz Hastalık" notu eklendi.

İlanı veren kişi, hasta olduğu sırada balonun içine nefesini üflediğini öne sürerek bu havayı soluyanların da hastalanabileceğini iddia etti. Böylece alıcıların hastaneye başvurarak istirahat raporu alabileceği ileri sürüldü.

SGK UZMANINDAN SERT TEPKİ

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen ilanı değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, olayın yalnızca internet ortamında yapılan bir şaka olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Karakaş, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik sisteminde karşılaştığı usulsüzlüklerden örnekler vererek haksız kazanç elde etmek amacıyla başvurulan yöntemlere dikkat çekti.

İlanın ciddi bir toplumsal ve hukuki soruna işaret ettiğini savunan Karakaş, ikinci el satış platformlarının bu tür içerikleri neden engellemediğini sorguladı.

SAHTE RAPOR ALANLARI AĞIR SONUÇLAR BEKLEYEBİLİR

İstirahat raporlarının gerçeğe aykırı şekilde kullanılması durumunda ciddi yaptırımlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulunan Karakaş, haksız yere iş göremezlik ödeneği alan kişilerden yapılan ödemelerin faiziyle geri istenebileceğini belirtti.

Gerçeğe aykırı rapor kullanan çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilebileceğini ifade eden Karakaş, ilan sahibinin de olayın niteliğine göre hukuki ve cezai sorumlulukla karşılaşabileceğini kaydetti.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI YAPTI

Karakaş, Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının insan sağlığını tehlikeye atabilecek ve sosyal güvenlik sisteminin kötüye kullanılmasını teşvik edebilecek ilanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

50 liraya satışa çıkarıldığı öne sürülen balonun gerçekten hastalık bulaştırdığına veya bu yöntemle istirahat raporu alındığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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