Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti

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İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Yorkshire Wildlife Park'ta kaplanların bulunduğu alana giren bir kişi, hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anlarına tanık olan ziyaretçiler, adamın saldırı sırasında kaplana doğru el hareketleri yaptığını anlatırken, bu hareketlerin işaret diliyle iletişim kurma çabası olabileceği iddia edildi.

KAPLANIN BULUNDUĞU ALANA GİRDİ

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü Yorkshire Wildlife Park'ta meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, güvenlik sınırlarını aşarak kaplanların bulunduğu bölüme girdi.

Görgü tanıklarının anlatımına göre adam, içeri girmeden önce dans eder gibi hareketler yaptı. Ardından kaplanın bulunduğu alanda fotoğraf çektiği ve yere eğildiği görüldü.

O sırada parkı ziyaret eden 22 yaşındaki Anthony Hunt ile 21 yaşındaki Scarlet Hogan, yaşananları dehşet içinde izlediklerini söyledi.

"KAPLANIN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP EĞİLDİ"

Hunt, adamın davranışlarını bir gösteriye benzeterek, "Herkesin görebileceği bir noktaya geldi. Dört ayak üzerine çökerek kaplanın önünde eğildi. Sanki kaplanı bekliyordu." ifadelerini kullandı. Adamın daha sonra kollarını iki yana açtığını belirten Hunt, bu hareketin ardından kaplanın saldırıya geçtiğini anlattı. Saldırı sırasında kendilerini çaresiz hissettiklerini söyleyen tanık, "Hayatımda daha önce hiç böyle donup kalmamıştım. Son gördüğümüz şey kaplanın boynuna saldırmasıydı." dedi.

SON ANLARINDA İŞARET DİLİ Mİ KULLANDI?

Saldırı anlarına ait olduğu belirtilen görüntülerde, adamın kaplana doğru el hareketleri yapması dikkat çekti. Bazı kişiler, adamın işaret parmağını kaldırarak hayvana "Hayır" demeye çalıştığını öne sürdü. Diğerleri ise serçe parmağıyla yaptığı hareketin Makaton işaret sisteminde "Kötü" anlamına geldiğini iddia etti. Bu yorumların ardından adamın işitme engelli veya otizmli olabileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Ancak adamın herhangi bir engeli bulunduğu veya kaplanla işaret dili aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı resmi olarak doğrulanmadı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Güney Yorkshire Polisi, saat 13.35 sıralarında bir kişinin kaplanların bulunduğu alana girdiği yönünde ihbar aldıklarını açıkladı. Bölgeye hava ambulansı ve iki ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, hayatını kaybeden kişinin ailesine bilgi verildiğini ve yakınlarına uzman ekipler tarafından destek sağlandığını bildirdi.

KAPLANIN DURUMU AÇIKLANDI

Olayın ardından Yorkshire Wildlife Park tahliye edildi ve hafta sonu boyunca ziyarete kapatıldı. Kaplanın saldırı sırasında yaralanmadığı ve bulunduğu bölümde tutulmaya devam edildiği açıklandı. Polis, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek sosyal medyada dolaşıma giren saldırı görüntülerinin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

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