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Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! "Gizli" belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

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Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “fon soruşturması” kapsamındaki “gizli” ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, paylaşımları yapanlar hakkında “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ait "gizli" ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşıldığını tespit etti.
  • Başsavcılık, gizli belgeleri paylaşanlar hakkında TCK'nın 285. maddesi kapsamında resen adli soruşturma başlattı.
  • Fon soruşturması kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği'ne talimat ve müzekkere gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ait gizli belgelerin internette yayılmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, belgeleri paylaşanların Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 285. maddesi kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

KURUMLARA TALİMAT VE MÜZEKKERE GÖNDERİLDİ

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın aşamalarına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kurum ve kuruluşlara talimat ve müzekkere gönderildi.

“GİZLİ” İBARELİ BELGELER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Açıklamada, soruşturmanın içeriğine ilişkin “gizli” ibareli belgelerin bazı sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık, bu paylaşımların soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlali niteliği taşıdığını vurguladı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşımları yapan kişiler hakkında, TCK’nın 285. maddesinde düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında resen adli soruşturma işlemlerine başlandığı açıklandı. Açıklamada, soruşturma başlatılan kişilerin kimliklerine ve sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkereler gönderilmektedir.

Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin “gizli” ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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