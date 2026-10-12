Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

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Restoranda yemek yedikten sonra hesabı inceleyen müşteri, dört porsiyon cacığın her biri için 250 lira ücret alındığını fark etti.

Toplam bin liralık cacık ücretine tepki gösteren müşteri, fiyatın menüde açıkça belirtilmediğini savunarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Müşterinin yaşadıklarını internet üzerinden duyurmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri restoranda inceleme başlattı.

34 ÜRÜNÜN FİYATI BİRBİRİNİ TUTMADI

Denetim sırasında işletmenin girişinde bulunan fiyat listesi ile QR kod üzerinden erişilen dijital menü karşılaştırıldı.

Yapılan incelemede 34 ürünün fiyatının iki ayrı listede farklı olduğu tespit edildi.

QR kodlu menüde bir porsiyon cacığın fiyatının 250 lira olarak belirtildiği görüldü. Ancak ekiplerin yaptığı karşılaştırma, fiyat uyuşmazlığının yalnızca cacıkla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

RESTORANA 135 BİN 82 LİRA CEZA

Tespit edilen fiyat farklılıklarının ardından işletmeye, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 135 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da yaptığı açıklamada, CİMER'e ulaşan şikayet üzerine restoranda denetim gerçekleştirildiğini doğruladı. Kaplan, denetimlerde belirlenen mevzuat ihlalleri nedeniyle işletmeye idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com