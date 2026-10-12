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Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

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Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu
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Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, arabada kas spazmı geçirmesi üzerine acile gitti. Yaşadıklarını “Kuzuma nazar değdi” sözleriyle anlatan Akalın, Kurt’a spora ara vermesi çağrısında bulundu.

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, arabada bulunduğu sırada kas spazmı geçirdi. Akalın, Kurt ile acile gittiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

“KUZUMA NAZAR DEĞDİ”

Şarkıcı, paylaşımında “Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi, acillik olduk vallahi. Spor sen bayağı bir hayatından çık adamın, sinyal veriyor vücut bak” ifadelerini kullandı.

Akalın, vücut geliştirmeyle ilgilenen Kurt’un yaşadığı rahatsızlığın ardından spor çalışmalarına ara vermesini istedi.

MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILMIŞTI

Okan Kurt, son olarak Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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