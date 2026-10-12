İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

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Kırgın Çiçekler’de Feride, Küçük Sırlar’da Arzu, Destan’da Çolpan karakterlerini canlandıran İpek Karapınar, hamileliğinin son haftalarında çektirdiği fotoğraflara oğluna yazdığı mesajı ekledi. İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, “Kaldı birkaç haftamız… Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum” sözleriyle doğumun yaklaştığını duyurdu.

HAMİLELİK SÜRECİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bebeğini beklerken yaşadığı duygusal değişimlerden söz eden Karapınar, kimi zaman gözyaşlarına hakim olamadığını, kimi zaman da gülme krizleri yaşadığını anlattı. Oğluyla konuşmanın, yürümenin, yüzmenin ve dans etmenin kendisine verdiği mutluluğu dile getirdi.

Aldığı kiloları, uykusuz kaldığı geceleri ve yürüyüşündeki değişimi de anlatan oyuncu, bebeğinin kendisine yaşattığı neşeyi vurguladı.

EŞİNE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Karapınar, mesajında eşi Ali Balcı’nın hamileliği boyunca kendisini rahat ve huzurlu hissettirmek için gösterdiği özeni de anlattı. Her an yanında olduğunu belirttiği eşine teşekkür eden oyuncu, oğluna kavuşmak için birlikte gün saydıklarını ifade etti.

Geçen yıl ağustos ayında yönetmen Ali Balcı ile evlenen Karapınar, mayıs ayında hamileliğini duyurmuş ve erkek bebek beklediğini açıklamıştı.