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İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

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İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor
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İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu İpek Karapınar, doğuma birkaç hafta kala oğluna duygusal bir mesaj yazdı. Hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlatan oyuncu, eşi Ali Balcı’nın desteğine teşekkür ederek “Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum” dedi.

  • İpek Karapınar, hamileliğinin son haftalarında olduğunu ve oğluna kavuşmayı beklediğini duyurdu.
  • Geçen yıl ağustos ayında yönetmen Ali Balcı ile evlenen Karapınar, mayıs ayında hamileliğini duyurmuş ve erkek bebek beklediğini açıklamıştı.
  • Karapınar, Kırgın Çiçekler'de Feride, Küçük Sırlar'da Arzu, Destan'da Çolpan karakterlerini canlandırdı.

Kırgın Çiçekler’de Feride, Küçük Sırlar’da Arzu, Destan’da Çolpan karakterlerini canlandıran İpek Karapınar, hamileliğinin son haftalarında çektirdiği fotoğraflara oğluna yazdığı mesajı ekledi. İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, “Kaldı birkaç haftamız… Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum” sözleriyle doğumun yaklaştığını duyurdu. 

HAMİLELİK SÜRECİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bebeğini beklerken yaşadığı duygusal değişimlerden söz eden Karapınar, kimi zaman gözyaşlarına hakim olamadığını, kimi zaman da gülme krizleri yaşadığını anlattı. Oğluyla konuşmanın, yürümenin, yüzmenin ve dans etmenin kendisine verdiği mutluluğu dile getirdi.

Aldığı kiloları, uykusuz kaldığı geceleri ve yürüyüşündeki değişimi de anlatan oyuncu, bebeğinin kendisine yaşattığı neşeyi vurguladı.

EŞİNE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Karapınar, mesajında eşi Ali Balcı’nın hamileliği boyunca kendisini rahat ve huzurlu hissettirmek için gösterdiği özeni de anlattı. Her an yanında olduğunu belirttiği eşine teşekkür eden oyuncu, oğluna kavuşmak için birlikte gün saydıklarını ifade etti.

Geçen yıl ağustos ayında yönetmen Ali Balcı ile evlenen Karapınar, mayıs ayında hamileliğini duyurmuş ve erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Ege:

Bu kim ? Haber ne ?

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Haber YorumlarıVatandaş:

Çok önemli ya, millette zaten sıraya girmiş her gün şunu son bir kez görsem diye can atıyordu, ne gereksiz bir haber, böyle boş şeyleri haber yapmayı ne kadar çok seviyorsunuz

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Haber Yorumlarıoemdur:

sanki dünyada bir tek bu doğuruyor anneside doğurdu o zaman evlenmeseydi

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