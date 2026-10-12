Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

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Altın fiyatları, ABD dolarındaki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı. Spot altın, 2 Ekim'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test ederken 12 Ekim Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla ons başına 4 bin 206,01 dolara çıktı. Yatırımcılar ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına yön verebilecek enflasyon verilerini beklemeye başladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle girdi. ABD dolarının değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş, değerli metalin fiyatını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Ons altın, gün içerisinde 2 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından sabah saatlerinde 4 bin 206 doların üzerinde işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ve doların sakin seyrinin altına yükseliş için alan açtığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji alanında ateşkes ilan etmesinin ardından petrol piyasalarında aşağı yönlü hareket yaşandı.

Trump, taraflar arasında enerji ateşkesinin derhal yürürlüğe gireceğini açıklarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, anlaşmanın ayrıntılarını görmek istediklerini ifade etti. Rusya'dan küresel piyasalara daha fazla petrol arzı sağlanabileceği beklentisi, enerji fiyatlarını aşağı çekti.

Petrol fiyatlarının gerilemesi, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine katkıda bulunurken doların zayıflaması da altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİLERİNE KİLİTLENDİ

Altın yatırımcılarının odağında bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları bulunuyor. Çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Perşembe günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri de piyasaların yönü üzerinde etkili olabilecek.

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak tercih edilse de yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan değerli metale yönelik talebi sınırlayabiliyor.

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN KRİTİK HAFTA

CME FedWatch verilerine göre türev piyasalarda Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 17, aralık ayına kadar faiz artışı olasılığı ise yüzde 86 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan yaşam maliyetlerinin hane halkı harcamaları üzerindeki baskısı, ABD'de tüketici güveninin ekim ayı başında gerilemeye devam etmesine neden oldu.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,5 değer kazanarak ons başına 61 dolar seviyesine ulaşırken platin yüzde 1 artışla 1.704,70 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 1,2 yükselerek 1.161,81 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

12 Ekim sabahı erişilebilen fiyat ekranında spot gram altın yaklaşık 6 bin 653 TL seviyesinde bulunurken serbest piyasa gram altının son kayıtlı satış fiyatı 6 bin 630,65 TL oldu.

Çeyrek altının son kayıtlı satış fiyatı 10 bin 841,11 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44 bin 600 TL olarak yer aldı. Serbest piyasa ve kuyumcu fiyatlarının farklılaşabileceği, rakamların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.