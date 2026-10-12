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28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

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28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
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Asal Araştırma'nın 28 ilde gerçekleştirdiği en güncel seçim anketine göre AK Parti yüzde 31,6 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 25,2 ile ikinci sırada yer aldı. Kararsızların dağıtıldığı ankette DEM Parti üçüncü, MHP ise dördüncü sırada yer buldu.

  • Asal Araştırma'nın 4-10 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği ankette AK Parti yüzde 31,6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
  • Ankette Yeni Parti yüzde 25,2 ile ikinci, DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü, MHP yüzde 8,0 ile dördüncü sırada yer aldı.
  • Ankette İYİ Parti yüzde 7,1, CHP yüzde 5,1, Zafer Partisi yüzde 3,4, Anahtar Parti yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 oy oranına sahip oldu.

Asal Araştırma’nın 28 ilde gerçekleştirdiği en güncel Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçları açıklandı. "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti yüzde 31,6 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 25,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye siyasetinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çalışmalar ve hukuki soruşturmalarla hareketli günler yaşanırken, kamuoyu araştırmalarıyla da seçmenin nabzı tutulmaya devam ediyor. Asal Araştırma, 4-10 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği ekim ayı Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ARADAKİ FARK 6 PUAN 

Kararsız seçmenlerin oy oranlarının partilere orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, AK Parti yüzde 31,6 oy oranıyla birinci parti konumunu korudu. AK Parti'yi yüzde 25,2 oy oranıyla Yeni Parti takip etti. Sıralamada DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP ise yüzde 8,0 oy oranıyla dördüncü sırada kendine yer buldu.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI;

Araştırma sonuçlarına göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

  • AK Parti: %31,6
  • Yeni Parti: %25,2
  • DEM Parti: %8,8
  • MHP: %8,0
  • İYİ Parti: %7,1
  • CHP: %5,1
  • Zafer Partisi: %3,4
  • Anahtar Parti: %3,2
  • Yeniden Refah Partisi: %2,9
  • Diğer: %4,7

İşte anketin grafiği; 

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAmokachi:

Siyasal İslam' ın hakim olduğu ve muasır medeniyet seviyesine ulaşmış 1 tane ülke gösterebilir misiniz? Sorunun cevabı belli. Peki o zaman neden hiçbir işe yaramayan bu Siyasal İslam' ın peşinden gidiyorsunuz?

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Haber YorumlarıErhan Erdogan:

Erdoğan şahsi olarak birinci olabilir ama ak partinin bu sefer işi çok zor

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Haber YorumlarıHajkanhajkan_42 Hajkan:

Seçilenlerin bir kısmı hapiste bir kısmı parti değiştirdi. Seçimin anlamı kaldı mı

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

düzgün bir parti yokki oy verelim gene iktidar devam edecek malesef insallh tez zamanda düzgün biri cikarda oyunu kullanirim

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Editör sizi kimse Halkın elinden kurtaramayacak, algı yapma devirleriniz bitti, kaybedeceksiniz, kısa ve net

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