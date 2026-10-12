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Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Zacharia'nın 12 Ekim'de göreve başlayacağını duyurdu

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Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Zacharia'nın 12 Ekim'de göreve başlayacağını duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcülüğüne atadığı Katie Zacharia'nın 12 Ekim'de göreve başlayacağını açıkladı. Trump, Zacharia'nın 13 Ekim Salı günü yerel saatle 09.30'da Beyaz Saray'da tanışma basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın, ABD'de "Kolomb Günü" olarak kutlanan 12 Ekim'de görevine başlayacağını açıkladı. Trump, Zacharia'nın 13 Ekim Salı günü yerel saatle 09.30'da Beyaz Saray'da tanışma basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında görevinden ayrılan Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne atadığı Katie Zacharia'nın göreve başlama tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Katie Zacharia'nın yarın, Kolomb Günü'nde basın sözcüsü olarak görevine başlayacağını ve salı günü saat 09.30'da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu'nda bir tanışma basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Katie, en başından beri manevi olarak yanımda oldu ve harika bir iş çıkaracak."

KATIE ZACHARIA KİMDİR

Hukukçu ve muhafazakar yorumcu Katie Zacharia, daha önce ABD İç Güvenlik Bakanlığında sözcü olarak görev yaptı. Haziran ayından itibaren Truth Social platformunu bünyesinde bulunduran Trump Media & Technology Group'ta kıdemli iletişim danışmanı olarak çalıştı. Fox News, Newsmax ve CNN yayınlarına konuk olan Zacharia, Richard Grenell'in kurduğu muhafazakar Fix California kuruluşunda da hukuk danışmanlığı yaptı. Trump, Zacharia'nın Beyaz Saray Sözcülüğüne atandığını 9 Ekim'de açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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