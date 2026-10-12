Görüntü kalitesi tartışılıyordu! Beşiktaş maçındaki detay olay oldu

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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Siyah-beyazlılar, bu sezon taraftarı önünde oynadığı dördüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ancak mücadelenin ardından ortaya çıkan bir ayrıntı, maçın önüne geçti.

YAYINCI KURULUŞUN KAMERASI GÜNDEM OLDU

Süper Lig yayınlarında görüntü kalitesine yönelik tartışmalar sürerken Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında kullanılan kameralardan birinin fotoğrafı dikkat çekti.

2006 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ

Söz konusu kamera modelinin ilk kez 2006 yılında piyasaya sunulduğu belirtilirken yaklaşık 20 yıllık bir teknolojiye ait olması tartışmaları beraberinde getirdi. Kameranın fotoğrafı, Süper Lig'in yayın kalitesi ve kullanılan teknik ekipmanların güncelliği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Kaynak: Haberler.com