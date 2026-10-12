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İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

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İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin Haber Videosunu İzle
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin
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İtalya'da bir hastanenin acil servisine giden Türk vatandaşı, karşılaştığı koşullara tepki gösterdi. Hastaların tedavi gördüğü ve beklediği alanlardaki durumu Türkiye'deki sağlık hizmetleriyle karşılaştıran vatandaş, "Ülkenizin kıymetini bilin, bakın İtalya ne halde…" sözleriyle yaşadığı deneyimi anlattı.

İtalya'da rahatsızlanarak hastanenin acil servisine başvuran bir Türk vatandaşı, karşılaştığı koşullara tepki gösterdi. Hastaların beklediği ve tedavi gördüğü alanlardaki durumu Türkiye'deki sağlık hizmetleriyle karşılaştıran vatandaş, "Ülkenizin kıymetini bilin, bakın İtalya ne halde…" sözleriyle yaşadığı deneyimi anlattı.

ACİL SERVİSTEKİ KOŞULLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Hastanenin acil servisinde bulunan hasta yataklarını ve tedavi bekleyen kişileri gösteren Türk vatandaşı, karşılaştığı manzaradan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Acil serviste bazı hastaların yataklarda oturduğu, bazılarının ise uzanarak beklediği görüldü. Vatandaş, hastanenin mevcut koşullarını eleştirerek Türkiye'deki sağlık hizmetlerine dikkat çekti.

"ÜLKENİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

İtalya'da karşılaştığı durumu Türkiye ile kıyaslayan vatandaş, "Ülkenizin kıymetini bilin, bakın İtalya ne halde…" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı deneyim üzerinden Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin değerine vurgu yapan vatandaşın açıklamaları, iki ülkenin sağlık sistemlerine ilişkin karşılaştırmayı da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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