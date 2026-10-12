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Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

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Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Haber Videosunu İzle
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
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Guatemala'da 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, şiddetli göğüs ağrısının ardından bilincini kaybetti. Nefes almadığını ve nabzının atmadığını düşünen babası, kızının öldüğüne inanarak cenaze hazırlıklarına başladı. Tabuta konulan genç kız, cenaze töreni sırasında aniden gözlerini açıp doğrularak su istedi. Yakınları büyük şaşkınlık yaşarken Yuleidy'nin ölümünün doktor tarafından doğrulanmadığı ve bilincini neden kaybettiğinin henüz belirlenemediği ortaya çıktı.

  • Guatemala'nın Quiché bölgesindeki Sacapulas kentinde 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, göğsünde şiddetli ağrı hissettikten sonra bilincini kaybetti.
  • Ailesi tarafından öldüğü düşünülerek tabuta konulan genç kız, cenaze töreni sırasında tabutun içinde hareket ederek gözlerini açıp doğruldu ve su istedi.
  • Genç kızın ölümü bir doktor tarafından doğrulanmadı ve uzun süre neden tepkisiz kaldığı ile bilincini nasıl geri kazandığı açıklığa kavuşmadı.

Guatemala'da 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, göğsünde hissettiği şiddetli ağrının ardından bilincini kaybetti. Kızının nefes almadığını ve nabzının atmadığını düşünen baba, hayatını kaybettiğine inanarak cenaze hazırlıklarına başladı. Ailesi tarafından tabuta konulan genç kız, cenaze töreni sırasında aniden gözlerini açıp doğruldu.

GÖĞÜS AĞRISININ ARDINDAN BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Guatemala'nın Quiché bölgesine bağlı Sacapulas kentinin El Jocote köyünde yaşayan 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, göğsünde şiddetli bir ağrı hissettikten sonra fenalaştı.

Genç kızın babası Abraham Ixcotoyac, kızını hastaneye götürmek üzere otomobile bindirdiğini ancak yolculuk sırasında bilincini kaybettiğini anlattı.

Baba Ixcotoyac, kızının nefes almadığını ve nabzını hissedemediğini belirterek hayatını kaybettiğini düşündüğünü söyledi.

AİLESİ TABUT ALIP CENAZE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Kızının öldüğüne inanan baba, hastaneye ulaşamadan eve geri döndü. Aile, Yuleidy için bir tabut satın alarak cenaze hazırlıklarına başladı. Genç kızın yakınları ve komşuları, son kez vedalaşmak amacıyla evde toplandı. Yuleidy'nin cansız olduğu düşünülen bedeni tabuta yerleştirildi. Ancak cenaze töreni sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ANNESİ TABUTTA HAREKET ETTİĞİNİ FARK ETTİ

Yuleidy'nin annesi Lesvia Ríos, kızının tabutunun başında ağladığı sırada bir hareketlilik fark etti.

Tabutun küçük penceresinden kızına bakan anne, Yuleidy'nin hareket ettiğini görünce yakınlarına haber verdi.

Ailenin tabutu açmasının ardından genç kız gözlerini açarak doğruldu. Çevresindekilere tepki vermeye başlayan Yuleidy'nin su istediği belirtildi.

Yakınları büyük şaşkınlık yaşarken genç kızın tabuttan çıkarılmasına yardımcı oldu.

Bazı yerel haberlerde Yuleidy'nin yaklaşık sekiz saat boyunca tabutta kaldığı aktarıldı.

TABUTUN İÇİNDE DOĞRULDUĞU ANLAR KAMERADA

Genç kızın cenaze töreninde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, Yuleidy'nin tabutun içinde hareket ettiği ve çevresindekilerin kendisine yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Ailesi, yaşananları mucize olarak nitelendirdi.

15 YAŞINDAKİ KIZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olayın ardından yerel basına konuşan Yuleidy Ixcotoyac, bilincini kaybetmeden önce göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyledi.

Kalbinin bulunduğu bölgede ağırlık hissettiğini belirten genç kız, daha sonra bayıldığını ve yaşananları hatırlamadığını anlattı.

Yuleidy, kendisine yardım eden ailesine ve yakınlarına teşekkür etti.

ÖLÜMÜNÜN DOKTOR TARAFINDAN DOĞRULANMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından genç kızın gerçekten hayatını kaybedip yeniden canlandığına ilişkin herhangi bir tıbbi kanıt bulunmadığı ortaya çıktı. Babasının anlatımına göre Yuleidy, hastaneye ulaştırılmadan eve geri götürüldü. Bu nedenle ölümünün bir doktor tarafından tespit edilmediği anlaşıldı.

Genç kızın uzun süre neden tepkisiz kaldığı ve bilincini nasıl geri kazandığı henüz açıklığa kavuşmadı. Guatemala sağlık makamlarından da olayın tıbbi nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

lütfen, bırakın böyle saçma sapan magazin haberlerini.! birazda gerçekçi habercilik yapın

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kızın yerinde olsam baba senin yerine beni almışlar seni almaya gelecekler deseymiş.

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Filim çekim sahnesi. Ama senaryoyu bu haber sitesi değiştirip servis etmiş. Yiyen yiyor. Afiyet olsun beyler...

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

TAMAMEN CAHİL ANNE BABA HATASI İNSAN ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRMEZMİ BUNA NE OLDU DİYE KONTROL ETMEZMİ, GERÇEKTEN ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ BIRAKTA DOKTOR SÖYLESİN

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

kurgulanmış sözde haberleri yapan siz sözde haberciler'de kusur

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