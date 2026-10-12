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Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

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Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi Haber Videosunu İzle
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
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A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için Arda Turan ile yapılan görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Turan'ın TFF'ye, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine federasyon yetkililerinin genç teknik adama, "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" teklifinde bulunduğu iddia edildi.

  • TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğü için Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile görüştü.
  • Arda Turan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kulübünden ayrılmak istemediğini belirtti.
  • TFF, Arda Turan'a hem Shakhtar Donetsk hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceği teklifini sundu.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, gündeme gelen isimlerden biri de Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 39 yaşındaki teknik adamla görüştüğü ve taraflar arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştiği öne sürüldü.

ARDA TURAN'DAN TFF'YE DİKKAT ÇEKEN YANIT

Sabah'ın haberine göre TFF, A Milli Takım'ın başına Arda Turan'ı getirmek için harekete geçti. Federasyon yetkilileriyle görüşen genç teknik adamın, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle kulübünden ayrılmak istemediğini ifade ettiği belirtildi. Turan'ın görüşmede, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam." dediği aktarıldı.

TFF'DEN SÜRPRİZ KARŞI TEKLİF

Arda Turan'ın bu yanıtı üzerine federasyon yetkililerinin farklı bir formül önerdiği iddia edildi. TFF heyetinin genç teknik adama "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin." teklifinde bulunduğu kaydedildi. Turan'ın söz konusu öneriyi değerlendirmek üzere Shakhtar Donetsk yönetimiyle görüşeceği öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ROTA YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER

TFF'nin teknik direktör adayları arasında Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Fatih Tekke'nin de isimleri geçerken, Arda Turan ile yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde yabancı teknik direktör seçeneklerine yönelinebileceği belirtildi.

EYÜPSPOR'DAN SHAKHTAR DONETSK'E

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, İstanbul ekibinin başında iki sezonda 84 karşılaşmaya çıktı. Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıyan Turan, ardından takımını üst sıralara taşımak için mücadele etti. 1 Temmuz 2025'te Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Turan, paylaşılan istatistiklere göre Ukrayna ekibiyle çıktığı 61 maçta 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Genç çalıştırıcı bu süreçte 2,16 puan ortalaması yakaladı.

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