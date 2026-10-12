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Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

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Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu Haber Videosunu İzle
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
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Ankara Ulus’ta I. Meclis binasının hemen yanı başında bulunan ve yıllardır tarihi dokuda görüntü kirliliği yaratan pavyonlar dev operasyonla kilit vurularak tamamen kapatıldı. Başkentte bir dönemin sonunu getiren kararla, bölgedeki 20 eğlence mekânı süresiz mühürlendi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonuyla Ulus'taki 20 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verildi.
  • Soruşturma dosyasında çocukların ve reşit olmayan gençlerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin somut delillerin yer aldığı bildirildi.
  • Mekânların "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" adı altında istismar eylemlerine ve yasa dışı organizasyonlara zemin hazırladığı tespit edildi.

Ankara Ulus'un simgeleşmiş ve tarihi merkezinde yıllardır faaliyet gösteren pavyonlar için yolun sonu geldi. I. Meclis binasına çok yakın mesafede yer alması sebebiyle hem kamuoyunda tepkilere yol açan hem de bölgede ciddi görüntü ve çevre kirliliği oluşturan mekânlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonuyla tamamen mühürlendi.

EKİPLER DÜĞMEYE BASTI 

Fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarı iddialarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde düğmeye basan emniyet güçleri, tarihi bölgedeki 20 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi.

ELDE SOMUT DELİLLER VAR 

Soruşturma dosyasında, çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin somut delillerin yer aldığı bildirildi. Mekanların "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" adı altında istismar eylemlerine ve yasa dışı organizasyonlara zemin hazırladığı tespit edildi.

BİR DEVRİN SONU 

Başkentin tarihi kimliğinin merkezinde yer alan I. Meclis çevresindeki bu radikal değişim, Ulus'ta bir devrin kapanması olarak değerlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan işletmelere ilişkin adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıAmokachi:

Bugün pavyonlar, yarın yeni nesil alkollü eğlence mekanları. Gece klüpleri, meyhaneler, alkollü balıkçılar, publar, kafeler. Siyasal İslam böyledir çünkü. Fakat bundan sonrası hiç önemli değil. Hiçbir şeyin düzelmesini istemiyorum. Biz göremedik, kimse göremesin iyi günleri.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıSedat Taha Furkan:

Arz talep meselesi.O mekanlara giden cahil namus fakiri hayvan fıtratlılar yüzünden genç kızları getirip zorla çalıştırıyorlardı

yanıt44
yanıt10
Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Olmasi gereken

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ünlü caddekilere de dokunulmuş mu

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Onaylamiyorum bu tur yerkeri ve kadinlarin meta olarak kullanilmasina asla razi degilim... ama... Demirel,e sormuslar neden kapatmiyorsunuz, gelinsinler bizi mi sey etsinler, iste akil....ortayi bulmak lazim... Simdi gizli kapakli yapacaklar, yerlesen yabancilarda dahil kizlarimiza...anladiniz iste

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Serbestlik önemli. Yeter ki sağlıklı olsunlar. Demirel haklı

yanıt6
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Demirel boş beleş adam. pavyonlarda zorla çalıştırılan kadınlar ne olacak? tuzağa düşürülüp çok para vaadiyle alkole alıştırılan kadınlar. bu mekanlarda yaşanıyor tüm pislikler... Yasak olsun ki gizli kapaklı yapan gönüllü yapıyorsa zaten pavyon olmadan da yapıyor. Zorla yaptırılan varsa açığa çıkar

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Haber YorumlarıKemal Tekinay:

SARTLARI KURALLARI OLMALI DENETLENIR OLMALI,, da KUMAR da yasak, gizli sakli her yerde yapiliyor, hani 3 Y Bitecekti, yolsuzluk yoksulluk yasak olmuyacakti? goz onunde denetimli kuralli olmali, para cezasi ikinci ceza olmali, kurallari sartlari uygulamiyana aile ici devir olma-mali, kapatma caydirici olmali, isyerinde calisanlarin sicili tutulmali,,

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Gercekaci, gizli kapakli vergi kacirmak demektir...tekrar soyluyorum kadin meta olarak kullanilmasina kesinllikle karsiyim..gizli sakli vergi kacirir

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