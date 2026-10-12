Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

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Ankara Ulus'un simgeleşmiş ve tarihi merkezinde yıllardır faaliyet gösteren pavyonlar için yolun sonu geldi. I. Meclis binasına çok yakın mesafede yer alması sebebiyle hem kamuoyunda tepkilere yol açan hem de bölgede ciddi görüntü ve çevre kirliliği oluşturan mekânlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonuyla tamamen mühürlendi.

EKİPLER DÜĞMEYE BASTI

Fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarı iddialarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde düğmeye basan emniyet güçleri, tarihi bölgedeki 20 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi.

ELDE SOMUT DELİLLER VAR

Soruşturma dosyasında, çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin somut delillerin yer aldığı bildirildi. Mekanların "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" adı altında istismar eylemlerine ve yasa dışı organizasyonlara zemin hazırladığı tespit edildi.

BİR DEVRİN SONU

Başkentin tarihi kimliğinin merkezinde yer alan I. Meclis çevresindeki bu radikal değişim, Ulus'ta bir devrin kapanması olarak değerlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan işletmelere ilişkin adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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Kaynak: Haberler.com