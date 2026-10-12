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KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

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KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların e-Devlet üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

  • GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim itibarıyla başladı ve 16 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
  • Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile yapılan burs/kredi başvuruları geçersiz sayılacak; öğrencilerin öğrenim bilgilerini üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek düzeltmesi gerekiyor.
  • Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet'teki onay ekranından taahhütname onayı işlemini yapması gerekiyor.

Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim itibarıyla başladı. Öğrenciler, başvurularını 5 gün boyunca e-Devlet üzerinden yapabilecek.

“AN İTİBARIYLA BAŞLADI”

Bakan Bak, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Bak, “Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin burs/kredi başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve X destek hesabı @KYK_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.

e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler, PTT şubelerinden şifre alabiliyor. Sisteme internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartıyla da giriş yapılabiliyor.

HAK KAZANANLAR TAAHHÜTNAME ONAYI VERECEK

Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, e-Devlet’teki onay ekranından ayrıca “taahhütname onayı” işlemini yapması gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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