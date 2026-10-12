Haberler

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Kasımpaşa maçının ardından "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" sözleriyle gündeme gelen İlkay Gündoğan, ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Transfer söylentilerini yalanlayan yıldız futbolcu, "Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum" dedi.

  • İlkay Gündoğan, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanladı.
  • Gündoğan, kış transfer döneminden sonra da Galatasaray'da kalıp bir şampiyonluk daha kazanmak istediğini belirtti.
  • Gündoğan, Barcelona maçında kusursuz savunma yapmaları ve top onlardayken cesur olmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken İlkay Gündoğan, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İspanyol basınına konuşan tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı.

AYRILIK İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanladı.

Yıldız futbolcu, "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

BARCELONA MAÇI İÇİN İDDİALI SÖZLER

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren İlkay Gündoğan, İspanyol devine karşı hem savunmada hem de hücumda etkili olmaları gerektiğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız." dedi.

LAMINE YAMAL'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Barcelona'da daha önce birlikte forma giydiği Lamine Yamal hakkında da konuşan Gündoğan, genç yıldızın yeteneğine ve saha içindeki olgunluğuna dikkat çekti.

İlkay, "Lamine Yamal'ın bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren inanılmaz bir yeteneği olduğu çok açıktı. Ancak bu kadar genç yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve istikrar tek kelimeyle şaşırtıcı. Nadir görülen bir rahatlıkla oynuyor." ifadelerini kullandı.

"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM?" DEMİŞTİ

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Maç sonunda kendisine yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" karşılığını veren yıldız futbolcunun sözleri dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından ayrılık iddialarıyla anılan İlkay Gündoğan, son röportajında Galatasaray'da kalmak istediğini açıkça dile getirdi.

İlgili Haberler
İlkay Gündoğan, Galatasaray'daki geleceğini açıkladıİlkay Gündoğan, Galatasaray'daki geleceğini açıkladı
Devre arasında yolcu! Galatasaray'da ilk ayrılık belli olduDevre arasında yolcu! Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 103 sitede yayınlandı.
Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı
Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu
Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var

Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi