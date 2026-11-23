Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 5 günlük tahminine göre kar yağışı 24 Kasım 2026 Salı günü Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle kuzeydoğunun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacak. 25 Kasım Çarşamba günü kar, Doğu Anadolu'nun kuzey ve yüksek kesimlerinde etkisini sürdürecek. Van ve Ağrı'da ise kar 22 Kasım'dan beri aralıklarla yağıyor.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MGM'nin tahminine göre yeni kar yağışı 24 Kasım Salı günü başlıyor. Bu tarihte yağışların Karadeniz'in yüksek ve soğuk kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu Valiliği de MGM tahminine dayanarak yaptığı açıklamada, 23 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden itibaren ilin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Valilik, kıyıdan açıklarda rüzgârın saatte 75 kilometreye kadar ulaşabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

KAR NERELERDE BEKLENİYOR?

MGM'nin 5 günlük tahmininde kar için öne çıkan bölgeler Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu. 24 Kasım'da kuzeydoğu ve doğunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 25 Kasım Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı sürecek.

Doğu illerinde kar şimdiden etkili. Van'da 22 Kasım akşamı başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü; 23 Kasım sabahı ildeki 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ağrı'da 22 Kasım'da aralıklarla yağan kar Taşlıçay kara yolunda ulaşımı aksattı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul için şu an bir kar beklentisi yok. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 23 Kasım değerlendirmesinde kentte sabah saatlerinde başlayan lodosun saatte 50-85 kilometreye ulaşacağını, öğleden sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla 15.00-23.00 arasında gök gürültülü sağanak görüleceğini açıkladı. AKOM'a göre metrekareye 10-25 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. MGM de 23 Kasım için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 22 ile fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi.

HAVA NE KADAR SOĞUYACAK?

MGM'nin tahminine göre 24 ve 25 Kasım'da iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar düşecek. 26 Kasım Perşembe günü Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında gece sıcaklığının sıfırın altında 10-12 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu da sabah saatlerinde buzlanma ve don riskini artırıyor; sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâhtaki valilik ve Karayolları duyurularına bakması gerekiyor.

KAR YAĞIŞI NASIL OLUŞUR?

Kar, buluttaki su buharının donma noktasının altındaki sıcaklıkta buz kristallerine dönüşmesiyle oluşur. Bu kristaller bulut içinde birbirine yapışarak kar tanelerini meydana getirir. Kar tanelerinin yere kar olarak ulaşması için yere yakın havanın da soğuk olması gerekir; yüzeye yakın hava 0 derecenin belirgin biçimde üzerindeyse taneler yolda erir ve yağış karla karışık yağmur ya da yağmur olarak düşer. Bu yüzden aynı ilde yüksek kesimlere kar yağarken şehir merkezine yağmur yağabiliyor.