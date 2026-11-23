Van'da kar nedeniyle Çaldıran, Saray ve Muradiye'de eğitime 1 gün ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bugün için 1 gün ara verildi. Aynı ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
VAN'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime pazartesi (bugün) için 1 gün ara verildi. Bu üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı