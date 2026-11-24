Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelen öğrenci ve veliler, öğretmenlerine duydukları sevgiyi fidan dikerek gösterdi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Vankulu İlkokulu bahçesinde "Öğretmenimize Vefa, Geleceğe Nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, sınıf mevcudunu oluşturan 37 öğrenci, 37 fidanı toprakla buluşturdu. Öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenlerine duydukları sevgi ve minnet, doğaya katkı sağlayan anlamlı bir çalışmaya dönüştü.

Sınıf mevcudunun 37 olmasından yola çıkılarak her öğrenci adına bir fidanın hazırlandığı etkinlikte, dikilen fidanların gelecekte büyüyerek kalıcı bir hatıraya dönüşmesi hedeflendi. Öğrencilerin heyecanla katıldığı programda, öğretmenlerine duydukları sevgi de renkli görüntülere sahne oldu.

"İyi ki öğretmenim, iyi ki öğretmen olmuşum"

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren sınıf öğretmeni Saime Binici, bu anlamlı organizasyon dolayısıyla veli Bülent Karatekin'e teşekkür ederek, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla değerli velimiz Bülent Karatekin'in hem benim hem de öğrencilerim için gerçekleştirdiği bu farkındalık çalışmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki öğretmenim, iyi ki öğretmen olmuşum. Çok mutluyum, çocuklarımı çok seviyorum" dedi.

Fidan dikme çalışmasını Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Hatice Kübra Karatekin isimli öğrenci ise "Etkinliğimizi 'Öğretmenimize Vefa, Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirdik. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Beritan Amara Durmuş da etkinlikte fidan dikmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, doğaya katkı sunmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi. Öğretmenleri için de özel bir fidan diktiklerini belirten Durmuş, tüm öğretmenleri çok sevdiğini ifade etti.

"Her öğrencimiz için bir fidan ayarladık"

Etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren veli Bülent Karatekin ise sınıf mevcudunun 37 olmasından hareketle her öğrenci için bir fidan hazırladıklarını belirterek, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 'Öğretmenimize Vefa, Geleceğe Nefes' sloganıyla kıymetli öğretmenimiz adına Vankulu İlkokulu bahçesine 37 fidan diktik. Sınıf mevcudumuz 37 kişiydi. Her öğrencimiz için bir fidan ayarladık ve toplam 37 fidanla geleceğe nefes olmak istedik. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı