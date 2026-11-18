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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar'daki elektrik kesintileri nedeniyle hastanelerde yaşanan sorunları dile getirdi.

Tarımdaki sorunlara değinen Olgun, şehirde yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ekonomi ve istihdam sorunları yaşandığını anlattı.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, yapay zeka ve güvenliğinin önemine işaret ederek, küresel yapay zeka yatırımlarının dünyada arttığına dikkati çekti.

Türkiye'nin yapay zeka araçlarını en çok kullanan 20 ülke arasında bulunduğunu aktaran Uysal, güvenli yapay zeka kullanımı kapsamında, dijital kimlik güvenliği, kişisel veri egemenliği ve insan merkezli teknoloji çalışmalarını içeren Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Şehre kazandırılan ve yapımı devam eden projelere ilişkin bilgi veren Türkmenoğlu, Van'ın potansiyelini artıracak yatırımların hayata geçirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA