Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacağı beklendiği bildirilerek, "Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri ile Bitlis ve Hakkari'nin doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa, yükseklerde yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı