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(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan üç diş hekimine sendikal iş bırakma eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle verilen disiplin cezalarının mahkeme kararlarıyla iptal edildiğini açıkladı. İdarenin istinaf başvurularının da reddedilmesiyle üç iptal kararı kesinleşti. Mahkemeler, sendika kararı doğrultusunda gerçekleştirilen iş bırakma eylemlerinin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hekim Birliği Sendikası, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan üç diş hekimi adına açılan davalarda, sendikal iş bırakma eylemlerine katılım nedeniyle verilen disiplin cezalarının iptal edildiğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre, 8 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen sendikal iş bırakma eylemine katılan iki diş hekimine verilen uyarma cezaları, mahkemeler tarafından hukuka aykırı bulundu. 14 Şubat 2025 tarihindeki iş bırakma eylemine katılan bir diğer diş hekimine verilen kınama cezası da iptal edildi.

"SENDİKAL İŞ BIRAKMA EYLEMİ MAZERETSİZ İŞE GELMEME SAYILAMAZ"

Hekim Birliği, 8 Ocak 2025 tarihindeki iş bırakma eylemine katılan iki üyesine verilen uyarma cezalarının iptaline ilişkin mahkeme kararlarında sendikal faaliyet hakkının esas alındığını belirtti.

Açıklamada, "Mahkemeler, sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve mazeretsiz işe gelmeme olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti" denildi.

14 Şubat 2025 tarihindeki iş bırakma eylemine katılan diğer diş hekimine verilen kınama cezasının ise disiplin işleminin tesisinde hukuki belirlilik ve kanunilik ilkelerine aykırılık bulunması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ, ÜÇ KARAR KESİNLEŞTİ

İdarenin üç iptal kararına karşı yaptığı istinaf başvurularının Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildiğini açıklayan Hekim Birliği, böylece disiplin cezalarının iptaline ilişkin üç kararın da kesinleştiğini duyurdu.

Hekim Birliği Sendikası, kararların sendikal faaliyetlerin hukuki güvencesi açısından önem taşıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu kararlar, sendikal faaliyetlerin hukuki güvencesinin yanı sıra disiplin işlemlerinde hukuka uygunluk ve hukuki belirlilik ilkelerine uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Hekim Birliği Sendikası olarak üyelerimizin sendikal haklarını ve hukuki güvencelerini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA