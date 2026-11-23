Van'da kış şartları eğitime de ara verdirdi. Kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray'da 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullar tatil edildi. Kararlar, ilçe kaymakamlıkları ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından art arda duyuruldu. Van Valiliği'nden il genelini kapsayan bir tatil kararı ise çıkmadı; İpekyolu, Tuşba ve Edremit başta olmak üzere diğer ilçelerde eğitim normal şekilde sürecek.

ÖZALP'TE KAR TATİLİ DUYURUSU

Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tatil kararını duyurdu. Açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23.11.2026 Pazartesi günü ilçemiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MURADİYE, ÇALDIRAN VE SARAY'DA DA EĞİTİME ARA

Muradiye Kaymakamlığı, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmenin ardından yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verdi. Kapsama Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de dahil edildi. Çaldıran Kaymakamlığı da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitimi 1 gün süreyle durdurdu. Saray Kaymakamlığı ise ulaşım ve öğrenci güvenliğini gerekçe göstererek ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Tatil kararı alınan ilçelerde engelli, kronik hasta ve hamile kamu personeli ile 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kamu çalışanı anneler, 23 Kasım Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

MERKEZDE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Van Valiliği'nden il genelinde okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Merkez ilçeler İpekyolu, Tuşba ve Edremit ile tatil kararı açıklanmayan diğer ilçelerde dersler normal şekilde yapılacak. Yetkililer, hava koşullarının an be an takip edildiğini, gerekmesi halinde yeni kararların kaymakamlıklar ve Van Valiliği aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

SÜRÜCÜLERE BUZLANMA UYARISI

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde yetkililer sürücüleri de uyardı. Sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları, takip mesafesine dikkat etmeleri ve özellikle sabah ile gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve sis nedeniyle kontrollü sürüş yapmaları istendi.