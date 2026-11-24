ANKARA'da profesyonel aşçı Ayşe Selmanoğlu (30), 2011 yılında meydana gelen Van depreminde hayatını kaybeden öğretmeni Mehmet Gökhan Ay'ın mezarını 15 yıl sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ziyaret etti. Rüyasında öğretmenini gördükten sonra yıllardır ertelediği veda yeminini yerine getirmek için yola çıktığını belirten Selmanoğlu, "15 yıllık yapılamamış bir vedaydı. Rüyamda eliyle 'gel' işareti yapınca artık vaktinin geldiğini anladım" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Van'ın Erciş ilçesinde Ebubekir Çiftçi İlk ve Ortaokulu'nda asker öğretmen olarak göreve başlayan ve 27 yaşında depremde yaşamını yitiren Mehmet Gökhan Ay'ın ilk öğrencilerinden olan Ayşe Selmanoğlu, yıllardır içinde ukde kalan veda sözünü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yerine getirdi. Ankara'dan kardeşi Faruk Köylü (24) ile birlikte hızlı tren ile kente gelen Ayşe Selmanoğlu, öğretmenin isminin verildiği okulu ziyaret ettikten sonra 110 kilometrelik bir yolculuk yaparak İmranlı ilçesinde bulunun öğretmeninin kabrini ziyaret etti. Selmanoğlu'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Batuhan Vural ve ilçe protokolü de eşlik etti. Selmanoğlu elleriyle temizlediği öğretmeninin mezarına çiçek bırakarak dua etti. Deprem sürecinde iletişim kopukluğu nedeniyle öğretmeninin vefatını sonradan öğrendiğini ve o dönem cenazesine katılamadığını belirten Selmanoğlu, hayat şartları ve çocuğunun doğumu gibi nedenlerle ertelediği ziyareti, öğretmenini rüyasında görmesinin ardından gerçekleştirdi.

'RÜYAMDA ELİYLE GEL İŞARETİ YAPTI'

Öğretmeninin mezarı başında duygusal anlar yaşayan ve yıllar sonra verdiği sözü tutmanın huzurunu yaşadığını ifade eden Ayşe Selmanoğlu, "Onun ilk, hafta sonu öğrencilerinden biriyim. Vefat ettiğinden bu yana onunla vedalaşamamıştık. Deprem sürecinde aramızda bir bağlantı yoktu, vefatını sonradan öğrenmek zorunda kaldık. O zamandan verilmiş bir yeminim vardı; 'Geleceğim, veda edeceğim' diye. Bizim için çok kıymetli, saygıdeğer, bizi anlayan ve dinleyen bir öğretmendi. Gülümsemesi, anlayışı, bize kattıkları ve sevgisi her şeyden çok farklıydı. Onunla birlikte 4 öğretmenimizi daha kaybettik. O depremde aile dostlarımızı, arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi yitirdik. Ben daha sonra İskenderun depremini de yaşadım ve orada da kayıplar verdim ama ilk kaybettiğim sevdiklerimden biri oydu. 15 yıl dile kolay bir zaman. Çocuğumun doğumu ve imkanlar nedeniyle hep ertelendi. Bundan 3-4 hafta önce onu rüyamda gördüm. Kendisi sigara içmeyi severdi, biz de okulda camdan onu izlerdik. Rüyamda yine okulun dışında sigarasını içiyordu. Kafasını kaldırıp bana baktı, gülümsedi ve eliyle 'Hadi gel' işareti yaptı. Orada artık vaktinin geldiğini, gitmem gerektiğini anladım. Diğer öğretmenlerimin de büyük desteğiyle buraya gelip onu buldum ve verdiğim yemini tuttum" dedi.

'İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE BİZE MASA TENİSİ VE BİLGİSAYAR ÖĞRETTİ'

Öğretmeni Mehmet Gökhan Ay'ın güler yüzlü kişiliğiyle öğrencilerinin hayatına dokunduğunu anlatan Selmanoğlu, "Gülmeyi çok severdi, gülünce ağzı hafif yana kayardı. Doğu'da o dönem çok fazla alternatifimiz yoktu. Bize masa tenisi oynamayı ve ilkokulda bilgisayar kullanmayı öğretti. Şiir, şarkı ve masal anlatma yarışmaları gibi birçok etkinlik yapardık. Bunları fotoğraflayıp ölümsüzleştiren hep oydu" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE BUGÜN OLSUN İSTEDİM'

Ziyaretini özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk getirdiğini vurgulayan Selmanoğlu, "Yollar boyunca hem geç kalmışlığın pişmanlığıyla hem de nihayet vedalaşacak olmanın hüznüyle çok ağladım. Benim için hem en büyük mutluluk hem de büyük bir acıydı. Bir daha olsa yine kilometrelerce yol gelir, yine veda ederim. Ziyaretimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelmesini, bugün onun günü olsun istedim. Yaşasaydı çok iyi bir öğretmen olacağından adım gibi eminim. Buradan sonra ailesini de ziyaret edip anne ve babasının elini öpeceğim. Onun yerini tutmaz ama son bir öğrencisi olarak görevimi yerine getirdiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı