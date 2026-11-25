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Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in yeni görev yeri belli oldu. HSK'nın 25 Kasım 2026 tarihli kararnamesi kapsamında Van Cumhuriyet Savcılığına atanan Engin, özellikle soruşturma sürecinde yaşanan tehdit olayıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINI YÜRÜTTÜ

Yavuz Engin, İstanbul'da kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen yapılanmaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcı olarak tanındı. Soruşturmada, bazı özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırılan bebeklerin ölümlerine ilişkin iddialar ve hastaneler üzerinden haksız kazanç sağlandığı öne sürülen suç ağı mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, hazırlanan iddianameyle sanıklar hakkında dava açıldı.

MAKAMINDA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Savcı Yavuz Engin, soruşturmayı yürüttüğü dönemde makamında tehdit edilmesiyle de gündeme geldi. 2024 yılında yaşanan olayda, Mustafa Kemal Zengin'in Engin'i ziyaret ederek soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bir kişinin tahliye edilmesi yönünde baskı kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Engin'in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, kendisine yönelik tehditlerin yanı sıra aracının takip edildiği ve evinin gözetlendiğine ilişkin iddialar da dosyaya girdi.

Olayla ilgili 13 sanık hakkında dava açıldı. Şubat 2026'da görülen davada Mustafa Kemal Zengin'e 5 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bazı sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Eylül 2026'da istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararlarını hukuka uygun buldu.

HSK KARARNAMESİYLE VAN'A ATANDI

HSK Birinci Dairesi tarafından yayımlanan 2026 Yılı Güz Kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı görev değişiklikleri yapıldı. Adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri yeniden belirlendi.

Kararnameyle Yavuz Engin'in Van Cumhuriyet Savcılığına atanması da dikkat çeken değişiklikler arasında yer aldı.

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